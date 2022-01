Der Bürgermeister von Rosenkopf wird den Gemeinderat am Montag über wiederkehrende Beiträge informieren. Ein Ratsmitglied hatte Christian Plagemann dahingehend angesprochen, und der Bürgermeister hat sich nun schlau gemacht.

Plagemann geht das Thema mit Vorsicht an, denn wiederkehrende Beiträge für den Straßenausbau gibt es bisher in Rosenkopf nicht. „Ich habe die Verbandsgemeinde beauftragt, das mal ausrechnen zu lassen und uns zu informieren, welche Vor- und Nachteile uns das bringt und ob das gut oder schlecht für die Bürger wäre“, erklärt Plagemann. Wegen der Corona-Lage wolle die Gemeinde die wiederkehrenden Beiträge erst mal auf einen späteren Termin verschieben. „Bevor es diese Beiträge bei uns gibt, wird es noch einen Info-Abend für die Bürger geben. Im Moment informiert sich nur der Rat“, meint Plagemann zum Stand der Dinge.

Wichtiger ist dem Bürgermeister die Geschwindigkeitstafel, deren Kauf der Rat beschließen soll. Sie soll möglichst an der Bushaltestelle in Kreiselnähe stehen. Denn: „Wir haben sehr viele Anfragen, weil in der Höhenstraße sehr schnell gefahren wird. An den Bushaltestellen ist das gefährlich für die Kinder. Wir hatten mal eine vom Ordnungsamt geliehene Anzeigetafel dort hingestellt. Und ich merke es ja selbst im Auto. Wenn ich in einem anderen Ort bin und habe eine Anzeigetafel vor mir und sehe, ich bin zu schnell, dann richte ich mich danach. Wir werden damit nicht jeden im Ort langsamer machen. Eine feste Geschwindigkeitstafel wäre aber ein erster Schritt dahin.“

Warnschilder an Bushaltestelle?

Der Geschwindigkeitsanzeige könnten nach dem barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen Warnschilder folgen, die auf die Gefahren dort aufmerksam machen. Vor allem der Verkehr von Martinshöhe durch die Rosenkopfer Höhenstraße sei zu schnell. Auch weil der Kreisel von vielen Autofahrern nicht als solcher wahrgenommen werde.

Der Rat soll auch beschließen, die Straße am Hüttenwald reparieren zu lassen. „Da sind zehn Stellen mit losen und herausstehenden Pflastersteinen. Aus Sicherheitsgründen muss das gemacht werden“, erklärt der Bürgermeister.