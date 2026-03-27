Der Ausbau der Fabrik-, der Schulstraße, der Sackgasse sowie die LED-Umstellung sind Straßenbauprojekte in Maßweiler, die über wiederkehrende Beiträge mitfinanziert werden.

Für das Jahr 2026 rechnet die Ortsgemeinde in diesem Bereich mit Ausgaben von 363.000 Euro. Für Grundstückseigentümer bedeutet das, dass demnächst Bescheide über Vorausleistungen auf die wiederkehrenden Beiträge verschickt werden.

Welche Kosten die einzelnen Maßnahmen in diesem Jahr tatsächlich verursachen, „wird sich zeigen“, sagte Ortsbürgermeister Herbert Semmet. Die Ausschreibung für die Arbeiten in der Schulstraße sei allerdings positiv verlaufen: Sie blieb unter den veranschlagten 182.000 Euro.

Teil des Wirtschaftswegs soll ausgebaut werden

Grundstückseigentümer, die wiederkehrende Beiträge zahlen, werden mit 49 Cent pro gewichtetem Quadratmeter Fläche veranlagt. Sie profitieren davon, dass 2025 mehr Geld eingenommen wurde, als ausgegeben wurde: 20 Cent pro gewichtetem Quadratmeter sind bereits als Guthaben angerechnet. Ohne diesen Betrag läge der Satz bei 69 Cent. Die Beiträge werden in vier Raten erhoben.

Ausgebaut werden soll außerdem ein Teilabschnitt des Wirtschaftswegs Häselbergerhof, der auf rund 50 Metern in einem sehr schlechten Zustand ist. Ein Angebot über 24.700 Euro liegt vor. Einige Ratsmitglieder hielten das für zu teuer. Daher werden weitere Angebote eingeholt. Zudem soll die Firma, die derzeit in Maßweiler eine Straße ausbaut, erneut angefragt werden – da in diesem Fall Kosten für die Baustelleneinrichtung entfallen könnten. Ortsbürgermeister und Beigeordnete sollen verhandeln und abschließend entscheiden.