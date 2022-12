Der Rat Wallhalben befand über die Endabrechnung der wiederkehrenden Beiträge von 2020 und über die Vorausleistungen für 2022. Im Jahr 2021 fielen keine Kosten durch Baumaßnahmen an, sodass die Verwaltung auch keine Vorausleistungen erhob.

Für den Ausbau der Hofstattstraße und Planungen für die Schulstraße ergeben sich für 2022 wiederkehrende Beiträge von rund 94.000 Euro. Hiervon beträgt der Gemeindeanteil 30 Prozent, sodass 70 Prozent, etwa 65.800 Euro auf die Anlieger umzulegen sind. Aus der Endabrechnung 2020 ergibt sich ein Guthaben von rund 15 Cent je Quadratmeter der beitragspflichtigen Grundfläche, die die Verwaltung noch in diesem Jahr an die Grundstückseigentümer zurückzahlen will.

Einen Bescheid für die Vorausleistungen 2022 werde man im Frühjahr an die Anlieger verschicken, so Ortsbürgermeisterin Christine Burkhard. Der Beigeordnete Lothar Schäfer fragte, ob es nicht weniger Verwaltungsaufwand wäre, wenn man an der Vorausleistung das Guthaben jedes Eigentümers einfach abziehen würde. Doch die Verwaltung bevorzugt eine saubere Trennung von Erstattung und Vorausleistungen. Der Rat stimmte dieser Abrechnungsform mit zwei Bescheiden schließlich zu.

Über einen Antrag auf Nutzungsänderung eines Wohngebäudes im Bebauungsplan „Hermersbacher Flur“ hatte der Rat auch zu entscheiden. Demnach soll ein Hobbyraum zum Büro werden, die Garage und ein Abstellraum sollen zum Lager für die gewerbliche Nutzung durch ein Maler- und Bodenbelagsgeschäft werden. Der aktuelle Bebauungsplan setzt fest, dass auch nicht störende Gewerbe nur ausnahmsweise zulässig sind. Darum ist der Rat bei diesem Bauantrag zu beteiligen. In der Beschlussvorlage wird darauf hingewiesen, dass sich die Kreisverwaltung über die Entscheidung des Rates hinwegsetzen kann. Der Rat stimmte der Nutzungsänderung zu.

Zugestimmt hat der Rat auch einer Baugrunduntersuchung in der zum Teilausbau anstehenden Schulstraße. Der Auftrag geht für rund 3000 Euro an eine Firma aus Nonnweiler-Otzenhausen.