Ein Mammutprojekt steuert auf seine Vollendung zu. Nach und nach soll das neue Vereinsheim des Schießsportzentrums Lindersbach in Rodalben im Laufe dieses Jahres in Betrieb genommen werden: der Sportbetrieb am Zehn- Meter- Stand im Sommer, die Gaststätte im Herbst, das ganze Haus zum Jahresende.

Die Gesamtkosten für den Wiederaufbau des am 13. März 2018 nach einem Feuer durch eine Brandstiftung zerstörten Gebäudes