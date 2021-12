Ein Krippenspiel führen die Kinder an Heiligabend in Wiesbach nicht auf. Es wird trotzdem eins zu sehen sein. Als Corona den Kindern einen Strich durch die Rechnung machte, hatten zwei Mütter eine Idee.

Eigentlich wollten die beiden Krähenberger Mütter Maria Hasenfratz und Carina Oberer zusammen mit 17 Kindern aus Krähenberg, Mörsbach, Wiesbach und Käshofen an Heiligabend bei den beiden Gottesdiensten in der protestantischen Kirche Wiesbach ihr Krippenspiel aufführen. Live, mit den Kindern als Josef, Maria, die Heiligen drei Könige und so weiter. Doch Corona hat der Gruppe einen Strich durch die Rechnung gemacht. Pfarrer Milan Unbehend bat um Verzicht, weil in der Kirche Abstände kaum eingehalten werden können und ein Krippenspiel mit Masken auch irgendwie blöd ist. So kamen die beiden Mütter auf die Idee, das eingeübte Stück einfach zu filmen und den Film an Heiligabend in der Kirche zu zeigen.

Die Idee wurde von Kindern und Eltern für gut befunden und an nur einem Drehtag in die Tat umgesetzt. Allerdings wurden die Kinder nicht in der Kirche gefilmt, sondern an verschiedenen Orten in Krähenberg, vor allem auf dem Bauernhof der Familie Oberer. Das Gartenhäuschen hatte die Familie zu einem Stall mit Krippe umdekoriert, statt des Esels aus der Weihnachtsgeschichte musste eine Kuh herhalten. „Wir haben nun mal keinen Esel, da haben wir eben eine Kuh genommen“, erklärt Maria Hasenfratz die pragmatische Entscheidung.

Vielleicht kommt der Film ins Internet

Seit Anfang November haben die beiden Mütter mehrmals mit den 17 Kindern im Alter zwischen drei und zehn Jahren geübt. „Dreimal haben wir uns getroffen, dann galten wieder Corona-Einschränkungen“, erzählt die Mutter aus Krähenberg von den schwierigen Bedingungen. Ende November schließlich kam die Bitte des Pfarrers, sich eine Alternative zu überlegen zum Live-Krippenspiel. Damit die Übungsstunden aber nicht ganz umsonst waren, kamen sie schließlich auf die Film-Idee. Ihn öffentlich ins Internet zu stellen war ursprünglich nicht geplant. Es ging laut Hasenfratz tatsächlich nur darum, für die beiden Gottesdienste am 24. um 15 Uhr und um 16.30 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Wiesbach trotz Corona-Vorschriften ein Krippenspiel zu ermöglichen. „Aber vielleicht bekommen den Film auch ein paar ältere Mitbürger, die nicht in die Kirche kommen können“, sagt sie. Auch die Krähenberger Landfrauen sollen schon Interesse an dem Film angemeldet haben. Weshalb eine Veröffentlichung des Films, der mittlerweile fertig und 15 Minuten lang ist, nicht mehr ganz ausgeschlossen wird. Zuvor müssten allerdings die Eltern der Kinder zustimmen.