Die Parksituation in der Busenberger Hauptstraße ist im Dorf schon lange ein Diskussionsthema. Die Meinungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Das wurde in den heftigen Diskussionen der Ratssitzung am Mittwochabend erneut klar.

Bürgermeister Christof Müller erläuterte, dass er mit dem Sachbearbeiter bei der Verbandsgemeinde, Wolfgang Kozerke, die Parksituation in der Hauptstraße begutachte und nach Parkmöglichkeiten