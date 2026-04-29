Er ist Hüter der Finanzen und singt seit mehr als 60 Jahren im Bass. Nun ist Joachim Knerr zum Ehrenmitglied des Vinninger Männerchors ernannt worden.

„Seine Leistung geht weit über das Singen hinaus. Joachim Knerr hat die Ehrenmitgliedschaft verdient“, sagte Rainer Bion. Der Vorsitzende des Männerchors Vinningen hat seinem Mitsänger am die Ehrenmitglied-Würde verliehen für dessen über Jahrzehnte andauerndes Engagement.

Der inzwischen 80-jährige Joachim Knerr hat als Teenager mit 16 Jahren mit dem Singen begonnen und ist seinem Hobby bis heute treu geblieben. Fragt man Knerr nach seiner Motivation, folgt seine Antwort spontan: „Weil’s mir immer Spaß gemacht hat.“ Zahlreiche Auszeichnungen hat er im Laufe seiner Mitgliedschaft bereits erhalten, etwa die Goldene Ehrennadel und eine Ehrung des Chorverbandes der Pfalz für 60 Jahre aktive Sangestätigkeit im Jahr 2024.

Er organisiert Vereinsausflüge

Es gibt kaum jemanden in der Region, der so lange singt – und zwar ununterbrochen – wie der Jubilar. Damit aber nicht genug. Knerr ist auch noch „Herr der Finanzen“, wie es Bion nannte – und das auch schon seit mehr als zwei Jahrzehnten. Drei Jahre lang, von 1974 bis 1977, führte er den Verein als Vorsitzender. Mit viel Enthusiasmus organisiert er Vereinsausflüge.

Knerr wandert gerne mit seiner Ehefrau Maria im Pfälzerwald. Im Urlaub geht’s öfter auch ins Allgäu. Zwölf Jahre lang war er als Hallenwart der Felsalbhalle tätig und seit 50 Jahren gehört er einer außergewöhnlichen Gemeinschaft an: „Herrenrunde“ heißt die lose Zusammenkunft, bei der anfangs nur das männliche Geschlecht, zwischenzeitlich aber auch die Ehefrauen teilhaben. Dabei geht es weniger um Toleranz als vielmehr um Pragmatismus, denn die älteren Herren seien beim Gehen eher gemächlich unterwegs, merkt Knerr schmunzelnd an.

Er singt und singt und singt

Geboren in Naumburg an der Saale im Jahr 1946, zog die Familie Knerr 1952 nach Vinningen. „Mein Vater ist gebürtiger Vinninger“, merkt der Jubilar an. Der Maler- und Lackiermeister hat auch einen grünen Daumen. Gärtnern ist eine der Lieblingsbeschäftigungen. Auf die Frage, wie lange er gedenkt, den derzeit noch acht aktive Sänger zählenden Chor mit Chorleiter Horst Schäfer als zweiter Bass zu unterstützen, antwortet er: „Solange der liebe Gott Ja sagt.“