Zwei Landkreise und zwei Städte wollen ihren Biomüll gemeinsam verwerten. Die mehr als 30 Millionen Euro teure Anlage könnte in Pirmasens gebaut werden.

Die Landkreise Südwestpfalz und Südliche Weinstraße wollen gemeinsam mit den Städten Pirmasens und Zweibrücken ihren Biomüll verwerten. Die dazu erforderliche Anlage könnte im Energiepark Pirmasens-Winzeln gebaut werden. In einem ersten Schritt war eine Machbarkeitsstudie beim Pirmasenser Prüf- und Forschungsinstitut (PFI) in Auftrag gegeben worden. Erste Ergebnisse daraus stellte Bernd Klinkhammer, Vorstand der Kommunalberatung Teamwerk, den Mitgliedern des Kreisausschusses vor.

Das PFI hat drei verschiedene Verfahren zur Abfallbehandlung geprüft und empfiehlt den sogenannten Tunnelfermenter als die geeignetste Variante. Ein Fermenter ist ein Bio-Reaktor, ein technischer Behälter, in dem Mikroorganismen, Zellen oder Enzyme unter kontrollierten Bedingungen Stoffe umwandeln, aufbauen oder abbauen. Die Bioabfälle werden vergärt. Bei der vom PFI favorisierten Variante wird der Bioabfall in Betontunneln gelagert, innerhalb von drei Wochen vergärt der Biomüll. Der feste Gärrest wird Kompost, flüssige Gärreste können als Dünger eingesetzt werden, die entstehenden Biogase zur Wärmegewinnung und Stromerzeugung verwendet werden.

Niedrige Investitionskosten

Teamwerk hat die Variantenauswahl des PFI überprüft und unterstützt die Empfehlung. Der Tunnelfermenter habe die beste Gesamtwertung bei der Verfahrenstechnik erhalten und biete die höchste Betriebssicherheit. Es seien die niedrigsten Investitionskosten erforderlich – das PFI schätzte sie auf 34,5 Millionen Euro –, die Behandlungskosten des Abfalls seien mit weniger als 97 Euro je Tonne am günstigsten.

Obwohl es auf der Deponie in Kaiserslautern eine Kompostieranlage gibt und im Saarland eine weitere geplant ist, sieht das PFI gute Absatzchancen für die rund 10.000 Tonnen Kompost, die jährlich in Pirmasens produziert würden. Wie sich die Kosten für die Vergärung einer Tonne Bioabfall entwickeln, lasse sich derzeit nicht exakt vorhersagen, erklärte Klinkhammer und nannte mögliche Preistreiber wie die Novelle der Bioabfallverordnung, steigende CO 2 -Abgaben, Kapazitätsengpässe und den Personal- und Fachkräftemangel. Das PFI wird im Rahmen der Genehmigungsplanung eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vornehmen.

Auf Betreibermodell festlegen

Die beteiligten Kommunen müssen sich auf ein Betreibermodell und eine Rechtsform für die Biomüllvergärungsanlage einigen. Der künftige Betreiber sollte dann den Genehmigungsantrag stellen. Denkbare Betreibermodelle sind die Eigenerledigung, bei der alles bei den vier Kommunen bleibt, oder ein Betreibervertrag, bei dem die Kommunen die Anlage bauen, aber den Betrieb und die Vermarktung an einen Privaten übertragen. Eine weitere Möglichkeit ist die institutionelle Partnerschaft zwischen Kommunen und Privaten, bei der die Kommunen die Mehrheit der Anteile halten. Denkbar ist auch ein Konzessionsbetrieb, bei der ein Privater die Anlage baut und betreibt. Auch die Vertragspartnerschaft nach dem Vorbild des Zweckverbands Abfallverwertung sei vorstellbar.

Vor der Entscheidung über das Betreibermodell wird das PFI den Nutzwert der einzelnen Modelle analysieren. Die Festlegung soll noch im dritten Quartal 2026 erfolgen. Für die rechtliche Umsetzung des Betreibermodells und bis zur Herstellung der Geschäftsfähigkeit des Betreibers werden nach Schätzung von Teamwerk dann anderthalb Jahre vergehen. Spätestens Anfang 2028 könnte der Betreiber dann den Antrag auf Genehmigung stellen. Die finale Investitionsentscheidung müssten die Gremien der beteiligten Kommunen im Lauf des Jahres 2028 treffen. Mit dem Bau der Anlage könnte 2029 begonnen werden, dann sei mit einer Betriebsaufnahme im Jahr 2031 zu rechnen.

Ab dem Jahr 2035 sind die Kommunen verpflichtet, den Energiegehalt des Bioabfalls selbst zu nutzen. Bislang wird der Bioabfall, der in den beteiligten Kommunen anfällt, in weiter entfernten Anlagen verwertet. Weil die im Kreis Südwestpfalz anfallende Biomüllmenge zu klein ist, um sie wirtschaftlich zu verwerten, vereinbarten die beiden Landkreise und die beiden Städte eine interkommunale Zusammenarbeit.