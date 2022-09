Eine intensive Diskussion hat der Ortsgemeinderat Biedershausen über den vorgesehenen Bebauungsplan Gartenstraße geführt. Dabei ging es vor allem darum, wie gebaut werden darf.

Sechs neue Baugrundstücke hat das Planungsbüro auf der linken Straßenseite des bereits einseitig bebauten Gebietes eingezeichnet. Alle Bauplätze haben eine Größe von rund 750 Quadratmetern. Den Zuschnitt der einzelnen Grundstücke im Planungsentwurf hatte der Rat nicht zu beanstanden. Lediglich bei den textlichen Festsetzungen, die festlegen, wie letztlich gebaut werden darf oder was unbedingt verwirklicht werden muss, hatte der Rat zahlreiche Änderungswünsche. Mit Nico Eichert, Mitarbeiter des Bauamtes der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, wurden diese Themen besprochen und aus rechtlich zulässiger Sicht beurteilt.

Vor allem solle sich die zukünftige Bebauung in das bisher vorhandene Dorfbild einfügen. Eine Bauweise mit Sattel- und Walmdächern sei in Ordnung. Keine besondere Gegenliebe gab es für Flachdächer mit einer vorgegebenen Begrünung. Auch die zwingend vorgegebene Aufbringung von Fotovoltaikanlagen wurde verworfen, da dies im ländlichen Raum oft schon an der Erlaubnis durch den Energieversorger scheitern könnte.

Bauen ohne Gängelung

Sinnvoll fand der Rat die Einhaltung einer Baulinie zur Straße und eines Gehweges für die Sicherheit der Fußgänger. Das Verbot von Steingärten sei unter dem Eindruck des Klimawandels erforderlich. Außerdem sei es sinnvoll, Hofbefestigungen und Pfade mit sickerfähigen Baustoffen auszuführen, damit Regen- und Oberflächenwasser weitgehend versickern kann. Dies wird auch eine große Hilfe bei der Lösung der Zurückhaltung des Oberflächenwassers für das gesamte Baugebiet ergeben. Die Zeiten seien vorbei, wo kostbares Regenwasser schnell durch den Kanal abfließen soll. Hier will die Gemeinde mit den Fachbehörden eine günstige Lösung anstreben. Generell soll nach der Beteiligung der Öffentlichkeit ein Bebauungsplan beschlossen werden, der ein Bauen ohne störende Gängelung und in einem noch bezahlbaren Rahmen ermöglicht. Der Rat findet, dass das Wohnen im Eigenheim schon teuer genug geworden sei, so dass es keine erzwungene weitere Zusatzkosten braucht.