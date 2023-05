Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während an deutschen Schulen der Unterricht trotz Corona irgendwie weitergeht, gibt es für Kinder in Afrika meist gar kein Lehrangebot mehr. Ordensleute kümmern sich dort verstärkt um sie – auch dank Spenden, die aus Hauenstein fließen.

„Wir sind sehr dankbar, dass gerade in diesen schwierigen Coronazeiten viele unserer Freunde an die Not der Menschen in Afrika denken und die Arbeit unserer Partner mit Spenden unterstützen“,