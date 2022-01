Wer im Landkreis Südwestpfalz unterwegs ist, erlebt es häufiger: Das Telefongespräch bricht ab, in manchen Orten gibt es anscheinend gar keinen Empfang. Ähnlich ist es mit den mobilen Datenverbindungen. Es gibt weiße Flecken ohne Versorgung. Dabei sagen offizielle Zahlen etwas ganz anderes aus.

Die Netzabdeckung in den Ortsbereichen liegt bei nahezu 100 Prozent. Es sollte also keine Schwierigkeit sein, in jedem südwestpfälzischen Dorf mobil telefonieren zu können. Dass dem nicht so ist, hat einen Grund: Bei der Abdeckung werden alle drei Netze zusammengefasst. In Deutschland betreib die Telekom, Vodafone und Telefonica (O2) Mobilfunknetze. Aber nicht überall ist jedes der Netze zu empfangen. Da man in Deutschland aber an das Netz seines Anbieters gebunden ist, steht man an manchen Orten ohne Empfang da.

„Ein Ausländer hat in der Südwestpfalz oft einen besseren Empfang als die Einheimischen“, sagte Landrätin Susanne Ganster am Rand der Vertragsunterzeichung zum Breitbandausbau an Grundschulen, „er nutzt das Roaming.“ Roaming kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie herumwandern oder herumstreifen. Auf den Mobilfunk bezogen ist es die Möglichkeit, in einem anderen als seinem Heimnetzwerk zu telefonieren oder Daten zu versenden. Könnten Südwestpfälzer ebenso problemlos das Netz wechseln, wären viele Empfangsprobleme gelöst.

Kreis kann nichts unternehmen

Um den Mobilfunkempfang zu verbessern, kann der Kreis nicht selbst tätig werden, wie das etwa bei der Breitbandversorgung der Fall ist. „Nachdem für Kreise und Städte keine Förderungen für diesen Ausbau eröffnet wurden, können wir nichts machen“, sagte der Breitbandbeauftragte des Kreises, Christian Mühlbauer. Zuständig ist seit dem 1. Januar 2021 die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (MIG). Im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums soll die Gesellschaft dabei helfen, bestehende Funklöcher zu beseitigen. Wo die in der Südwestpfalz sind, weiß der Breitbandbeauftragte.