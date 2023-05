Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Wochenende feierten die Großsteinhauser an der neuen Grillhütte Am Hochseiters ein zweitägiges Grillfest als Ersatz für das ausgefallene Dorffest. Unser Mitarbeiter Mario Moschel hat sich mit Bürgermeister Volker Schmitt unterhalten über die Schwierigkeiten beim Bau der Hütte, die außerhalb des Dorfes liegt, über fehlende Toiletten und über die Angst vor Vandalismus.

Die Grillhütte hat heute ihre Feuertaufe, oder?

Ja, Feuertaufe schon, aber nicht Einweihung. Unser Grillfest ist eigentlich der Ersatz für das