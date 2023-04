Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aufs neue Jahr schauen sie entspannt. Beim Bauunternehmen von Uwe Goll und Jürgen Schreiner sind die Auftragsbücher gut gefüllt, trotz der Flaute auf dem Wohnungsbaumarkt. Denn ihre Handwerksbetrieb hat sich breit aufgestellt. Eine Strategie, die sich nun schon seit bald 27 Jahren bewährt.

Sie sind auf unterschiedlichen Baustellen zu finden. In Dahn arbeiten sie gerade an der Außenanlage der neuen Kindertagesstätte, an der ehemaligen Klan-Fabrik bauen sie einen Aufzug,