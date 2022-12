Auf dem Reifenberger Friedhof gibt es neue Bestattungsmöglichkeiten. Gleichzeitig berichtet Bürgermeister Pirmin Zimmer von besonders vielen Sterbefällen im Jahresverlauf

Neu auf dem Reifenberger Friedhof sind anonyme Urnengrabstätten, Rasensarggräber mit Namensplatte auf dem Boden und Rasensarggräber ohne Namen, lediglich mit kleiner Nummernplakette abseits des Grabfeldes. Diese drei Bestattungsmöglichkeiten ergänzen fortan die bereits vorhandenen klassischen Urnen- und Sarggräber, Urnenstelen und die Rasenurnengräber mit Grabplatten.

Für Zimmer ist es wichtig, möglichst viele Bestattungsmöglichkeiten auf dem Friedhof anzubieten. So sei es sicherer, dass Gestorbene auch auf dem Friedhof im Ort begraben werden und Reifenberg seinen Friedhofshaushalt ausgleichen kann. Ist der Friedhofshaushalt nämlich unausgeglichen – etwa weil in einem Jahr besonders wenig Bestattungen stattgefunden haben und die Ausgaben für Pflege und andere Ausgaben die Einnahmen überwiegen – könne der Friedhofshaushalt durchaus andere Einnahmequellen der Gemeinde in die Höhe treiben, etwa die Hundesteuer.

Mehr als doppelt so viele Bestattungen

Dieses Problem hat Reifenberg erst einmal nicht, 2022 wurden überdurchschnittlich viele Menschen bestattet. „Normalerweise sterben im Jahr hier fünf bis sieben Leute. Dieses Jahr waren es zwanzig“, berichtet Zimmer. Grund für die hohen Todesfälle sei vor allem die Altersstruktur gewesen. Gleichzeitig gibt es solche Ausreißerjahre immer wieder, nicht nur bei den Todesfällen, sondern auch bei Geburten. Von den zwanzig Verstorbenen wurden 18 in Reifenberg bestattet. Für Zimmer ein Signal, dass die Vielzahl an Bestattungsmöglichkeiten durchaus gut in der Bevölkerung angenommen wird.

Generell beobachtet auch Zimmer den Trend, dass immer mehr Menschen bei ihrer Bestattung auf eine Form setzen, die möglichst wenig Pflegearbeit für die Angehörigen verursacht. Das klassische Sarggrab wird immer seltener als Bestattungsform gewählt.