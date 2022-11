Schon lange fordert der Ortsbeirat Hochsteller- und Felsenbrunnerhof eine Verbesserung der Verkehrssituation an der Kreisstraße 6 am Ortseingang des Hochstellerhofes. Nach einer Verkehrsschau am 20. September stimmte der Trulber Rat in dieser Woche einer provisorischen Lösung zu: Statt drei soll es nur noch zwei Fahrspuren geben. Davon profitiert der Radverkehr.

Die Anfrage eines Anliegers bei der Bürgerbeauftragter des Landes Rheinland-Pfalz brachte unter anderem den Stein ins Rollen. Der Anwohner schlug vor, die Linksabbiegerspur zu entfernen und Radfahrer mit Leitschwellen zu schützen und auf die Kreisstraße zu führen. Zudem sollte die Parksituation der Anwohner geprüft werden.

Schilder und Leitschwellen

Eine Planung des Landesbetriebs Mobilität diente in der Folge dem Rat als Grundlage. Die sieht bei der Linksabbiegespur keine bauliche Änderung vor: Laut LBM soll der Radweg stattdessen durch Schilder, Fahrbahnmarkierungen und Leitschwellen ausgewiesen werden. So sollen Radler künftig vom Ende des vorhandenen Radwegs sicher auf die Kreisstraße gelangen. Die neue Radwegetrasse soll mit Leitschwellen gegen die Fahrbahn abgegrenzt werden.

Der Radweg führt über die Kreuzung mit der Wasgaustraße hinaus und endet in Richtung alter Ringstraße, wo die Verkehrsfläche wieder auf zwei Fahrspuren reduziert wird. An der Einmündung zur Wasgaustraße ist ein durchgehender Radweg vorgesehen. Die Maßnahmen sollen zu mehr Verkehrssicherheit führen, besonders für Radler. Der Gehweg ist durch den geplanten Wegfall der Linksabbiegespur der K6 nicht betroffen.

Der Rat stimmte den Plänen diese Woche zu, sofern die Straßenbaulast des neuen Radwegs nicht auf die Ortsgemeinde übertragen wird.