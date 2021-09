Normalerweise ist die Berufsbildende Schule (BBS) in Rodalben für den theoretischen Teil der Ausbildung verantwortlich. Durch Unterstützung der Firma Profine soll es für angehende Fachkräfte für Lagerlogistik auch in der Schule praktischer zugehen.

„Wir haben bemerkt, dass viele unserer Logistik-Azubis bei ihren Prüfungen Probleme bei der Ladungssicherung hatten. In ihren Betrieben sind sie dafür in der Regel nicht zuständig“, sagte Fachlehrer Wolfgang Hahn bei einer Presserunde am Donnerstag. Um dem entgegenzuwirken, meldete sich Hahn bei Profine-Ausbildungsleiter Volker Zimmermann.

Als Projekt der Auszubildenden der Firma Profine entstand das Modell eines Ladungssicherungs-LKWs – oder „Profine-Mobils“, wie Hahn es nennt. Es wurde aus den PVC-Platten hergestellt, die das Pirmasenser Unternehmen selbst vertreibt. „So können die Auszubildenden physikalische Kräfte und Lastverteilung am konkreten Beispiel kennenlernen und nicht nur aus Büchern. Wir können den Unterricht so für alle noch spannender machen“, freut sich Hahn – und ergänzt: „Dieses Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, wie duale Partnerschaft aussehen soll.“

Auch Schulleiter Stefan Eichenlaub ist „sehr froh“, dass mit dem Modell nun ein weiteres Hilfsmittel zur Verfügung steht. Bereits zuvor wurde an der BBS Rodalben ein Lager für praktische Übungen eingerichtet. Dieses soll nun erweitert werden, wie Hahn berichtet: „Wir werden spezielle Güter besorgen, mit denen das Verzurren geübt werden kann.“