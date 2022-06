Zwei Hauensteiner Zwillingsbrüder finden auf Umwegen zu ihrem Traumjob. Sie haben aus ihren Erfahrungen eine Geschäftsidee entwickelt und mit viel Erfolg ein Unternehmen aufgebaut. Das Ziel: junge Menschen bei der Berufswahl zu unterstützen.

Der eigene holprige Weg ins Berufsleben hat die Zwillingsbrüder Frederic und Pascal Keller aus Hauenstein zu ihrem Traumjob als Trainer für die Berufswahlorientierung von Schülern geführt. Für ihr Start-up Unternehmen „Mein Mutiger Weg“ wurden sie am Donnerstagabend in Berlin zusammen mit neun weiteren Preisträgern für digitale Innovationen aus dem Ländlichen Raum ausgezeichnet.

Ein Seminar, das 2018 mit elf Schülern am evangelischen Trifels-Gymnasium in Annweiler begann und einen ehemaligen Lehrer lediglich einen Euro pro Teilnehmer kostete, entwickelte sich zu einem als Bildungsträger zertifizierten Unternehmen mit mittlerweile 13 Mitarbeitern und einem wertvollen digitalen Netzwerk. Dieses bringt bisher über 16.000 Schüler an 130 Schulen in zwölf Bundesländern ihrem Traumjob näher. Dass der Firmensitz der „Mutmacher“, so nennt sich die Gesellschaft seit kurzem offiziell, in Karlsruhe ist, liegt daran, dass ein Netzwerkpartner den Jungunternehmern zu günstigen Konditionen ein Büro in einem Gebäude in der Amalienbadstraße angeboten hat.

Von daheim aus den Traumjob suchen

Langweilige Vorträge zur Berufswahlorientierung in Schulen waren gestern, mit dem Start des digitalen „Traumjob Campus“ können sich Schüler der neunten bis zwölften Klassenstufen von zu Hause aus nach einem beruflichen Weg umsehen. Vom Persönlichkeitsprofil über das Entdecken der vielfältigen Berufswelt bis hin zum Bewerbertraining bearbeiten die Mutmacher in neun Modulen alles, was in der Schule zur Berufswahlorientierung vorgesehen ist.

Innovativ ist die Ansprache der Jugendlichen auf der Persönlichkeitsebene. Es geht darum, Stärken zu erkennen, Selbstbewusstsein zu stärken und in jedem Schüler den Mut zu wecken, die Verwirklichung auch ungewöhnlicher Berufswünsche anzugehen. Ganz nach dem uralten Spruch: „Wenn du das, was du tust, gerne machst, wirst du nie wieder arbeiten“. Im Gesamtkonzept der Mutmacher ist der Traumjob Campus eine Komponente.

Austausch mit einem persönlichen Coach

In der Umsetzung sieht der ideale Werdegang ein Seminar vor, das Acht- und Neuntklässler nachhaltig in ihrer Persönlichkeit stärkt. „Der Raum, in dem das Seminar stattfindet, wird ansprechend dekoriert, die Schüler treten über einen roten Teppich ein und jeder wird mit einem Handschlag begrüßt“, erklärt Frederic Keller, einer der Gründer. Begleitet von viel Musik, Bewegungseinheiten, Gruppenaktivitäten und Einzelarbeiten besinnen sich die Schüler auf ihre ganz persönlichen Stärken. In der zehnten und elften Jahrgangsstufe geht es darum, sich in der Zukunftsplanung mutig an den eigenen Träumen zu orientieren. In der elften und zwölften Stufe schließlich steht die mutige Entscheidung an, welchen Weg jeder Schüler einschlagen wird.

Im Traumjob Campus erledigen die Schüler in Eigenverantwortung die Bearbeitung von Aufgaben außerhalb der Schule an Handy, Tablet oder Laptop. Dazu gibt es Lernvideos und jeder Teilnehmer hat ein Mal in der Woche die Möglichkeit zum digitalen Austausch mit seinem persönlichen Coach. Jeder Lehrer kann selbst entscheiden, welche Module er für seine Schüler bucht. Wenn es um die Bezahlung geht, beraten die Mutmacher über Finanzierungshilfen und Fördermöglichkeiten.

Von der überwältigenden Resonanz ermutigt

Der berufliche Erfolg der 1992 geborenen Zwillingsbrüder begann mit dem eigenen Scheitern nach einer Entscheidung aus Unsicherheit: Nach dem Abitur 2011 wussten beide nicht so recht, wo es lang gehen sollte. Pascal absolvierte ein duales Studium in Betriebswirtschaftslehre. Weil er bereits während der Ausbildung erkannt habe, dass er in diesem Berufsfeld nicht arbeiten wollte, nahm er danach einen Job als Berufsschullehrer in Mexiko an. Das Feedback einer Schülerin, die sich durch seinen Unterricht bestärkt fühlte, ihren Traum zu leben, brachte ihn schließlich auf die Idee, ein Angebot zur Berufswahlorientierung auf Augenhöhe zu entwickeln. Wieder zu Hause, tauschte er sich in einem Blog mit Schicksalsgenossen aus, schrieb ein Buch mit dem Titel „Fast erwachsen“, erstellte ein erstes Konzept und bekam die Gelegenheit, dieses an seiner früheren Schule auszuprobieren. Die überwältigende Resonanz führte schließlich zur Gründung des Unternehmens und zum Mut, das Konzept auszubauen.

Pascals Zwillingsbruder Frederic war zunächst in die Fußstapfen des Vaters getreten und hatte ein duales Studium beim Finanzamt begonnen. „Bereits nach einem Jahr wusste ich, dass dies nicht mein Weg ist“, blickt er zurück und berichtet vom nächsten Versuch: Dem vier Jahre älteren Bruder folgend, schloss er ein Studium in Logistik ab, arbeitete anschließend bei Audi in Ingolstadt und in der Hornbach-Zentrale in Bornheim. „2016 wurde mir dann aber klar, dass auch dieses Thema mich nicht interessiert“, erzählt Frederic Keller.

Vom Förderprogramm „digital engagiert“ unterstützt

Nach einem Aufbaustudium im Bereich der Geschäftsfeldentwicklung in Aalen trafen sich die Zwillingsbrüder wieder in ihrem Heimatort Hauenstein und gründeten gemeinsam mit Alwin Pianka ihr Unternehmen. Die Kunde, dass die Kombination von Präsenzveranstaltungen und digitalen Arbeitsphasen sehr gut bei den Schülern ankommt, verbreitete sich schnell über das ganze Land, das Unternehmen wuchs und die Erfolge mehrten sich.

Bereits im vergangenen Jahr waren die Mutmacher als eines von zehn Jungunternehmen, die sich vorbildlich für die digitale Bildung einsetzen, ausgewählt und wurden im Förderprogramm „digital engagiert“ vier Monate lang unterstützt und begleitet. „Es war wohl dieser Erfolg, der auf uns aufmerksam machte“, vermutet Frederic Keller als Anlass für das Angebot, am Wettbewerb „Digitale Orte im Land der Ideen“ teilzunehmen. Das Ziel dieser Ausschreibung der Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ und Deutsche Glasfaser ist es, digitale Projekte auf dem Land sichtbar zu machen und die Macher untereinander zu vernetzen.

Infos und Kontakt

www.mutmacher.de