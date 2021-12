Es gibt recht einfache Mittel, um Wildunfälle zu vermeiden. Vor allem in der Herbstzeit, in den zwei Stunden vor der Dunkelheit, hilft verringertes Tempo. Bei Tempo 100 ist mit 79 Metern Bremsweg bis zum Anhalten zu rechnen. Bei 60 sind es nur 35 Meter bis zum Stillstand. Trifft man bei dieser Geschwindigkeit einen Rothirsch, vervielfacht sich das Aufprallgewicht durch das Tempo immer noch auf das eines Elefanten. Ist ein Wildschwein der Unfallgegner, dann ist es so, als kollidiere man mit einem Nashorn.

Trotzdem gilt im Falle eines Wildunfalls: Nicht ausweichen. Riskante Ausweichmanöver enden eventuell an einem Baum; mit schlimmen Folgen für den Fahrer. Fällt der Schaden höher aus als bei einem Aufprall mit Marder, Hasen oder Fuchs, zahlt die Teilkasko übrigens nicht.

„Die Schilder stehen nicht aus Jux und Dollerei da“

Unfälle lassen sich auch vermeiden, indem man Schilder beachtet, die auf Wildwechsel hinweisen. „Die stehen nicht aus Jux und Dollerei da“, erklärt Lothar Hochreuter, Jäger aus Lambsborn. Der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz führt unter tierfund-kataster.de ein Tierfundkataster. Hier kann jedermann Wildunfälle eintragen, was unter anderem zur Platzierung dieser Wildwechsel-Schilder führt; um davor zu warnen.

Was tut man, wenn Wild die Straße überquert? Das Licht abblenden, kontrolliert abbremsen und hupen. Grelles Scheinwerferlicht macht Tiere dagegen orientierungslos. Vor dem Weiterfahren ist zu beachten: Es könnten Nachzügler folgen. Wildschweine, Rehe und andere Arten sind gesellig. Füchse könnten auf dem Weg über die Straße ihre Jungen anführen.