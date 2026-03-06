Während andere Bundesländer Kräfte bündeln und Sammelbestellungen für ihre Feuerwehren tätigen, überlässt Rheinland-Pfalz den ganzen Aufwand den Kommunen.

In Rheinland-Pfalz sind die Gemeinden für den Brandschutz und die allgemeine Hilfe zuständig. Diese Aufgaben haben sie an die Verbandsgemeinden übertragen. Die meisten Verbandsgemeinden in der Südwestpfalz haben einen Feuerwehrbedarfsplan beschlossen, in dem die Ausstattung der einzelnen Wehren festgeschrieben ist. Dieser ist mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion abgestimmt und orientiert sich an den Vorgaben der Feuerwehrverordnung bezüglich des Mindestbedarfs an Fahrzeugen und Sonderausrüstungen.

Für die Ausstattung der einzelnen Wehren mit Fahrzeugen, Gerätehäusern und Material müssen die Verbandsgemeinden selbst sorgen. Was das mit unter bedeutet, erfuhr die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land gerade. Sie wollte drei Tragkraftspritzenfahrzeuge mit Wassertank (TSF-W) bestellen, schrieb die Fahrzeuge europaweit (!) aus, erhielt aber lediglich ein Angebot, das weit über dem marktüblichen Preis lag. Daraufhin beschloss der Rat, zunächst die Fahrwerke und die Ausstattung zu kaufen. Den Fahrzeugaufbau wollte man noch einmal ausschreiben. Um Kosten zu sparen, wurden Wasserpumpe und Aufbau separat ausgeschrieben. Die Hoffnung, dadurch einen weiteren Anbieter zu finden, erfüllte sich nicht. Auch ohne Pumpe war das einzige eingegangene Angebot so teuer, dass die Verbandsgemeinde nur abwinken konnte. Jetzt soll die Ausschreibung noch einmal geändert werden, erneut in der Hoffnung, dass sich ein weiterer Anbieter findet, der einen realistischen Preis fordert. Was für ein Aufwand.

Je individueller, desto teurer

Groß verhandeln kann die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land nicht, es geht schließlich nur um drei Fahrzeuge. Die sind auch nicht von der Stange, sondern individuell konfiguriert. Die Folgen sind wie beim Autokauf, je individueller ein Fahrzeug zusammengestellt wird, desto teurer wird es. Dabei gäbe es durchaus andere Möglichkeiten.

Man müsste den Einkauf von Feuerwehrfahrzeugen von der kommunalen Ebene lösen und die Nachfrage bündeln. Rheinland-Pfalz müsste dabei das Rad nicht neu erfinden, denn es gibt einige Vorbilder. Das Land Mecklenburg-Vorpommern beschaffte in zwei Sammelbestellungen 188 Feuerwehrfahrzeuge, 103 sind fest bestellt, auf 85 besteht eine Option. An der Bestellung beteiligt sind neben Mecklenburg-Vorpommern auch Brandenburg und Thüringen. Zu den fest bestellten Fahrzeugen gehören 62 TSF-W, das Fahrzeug, das auch Pirmasens-Land gerne hätten. Die liefert übrigens der Anbieter nach Mecklenburg-Vorpommern, der das überhöhte Angebot an Pirmasens-Land abgegeben hat. Der hat sich womöglich bei den drei Fahrzeugen für Pirmasens-Land gedacht: Bei vollen Auftragsbüchern kann ich ja mal Mondpreise verlangen. Wer zusammen mit anderen bestellt, spart dagegen Geld.

Die nächste Sammelbestellung steht bevor

Baden-Württemberg hat gerade seine erste Sammelbestellung auf den Weg gebracht. Innenminister Thomas Strobel (CDU) benennt auf der Landes-Internetseite die Vorteile: „Mit der gemeinsamen Beschaffung haben wir die Kommunen entlastet, Bürokratie abgebaut und Kräfte gebündelt. Statt Dutzender einzelner und aufwändiger Vergabeverfahren beschafft das Innenministerium die Löschfahrzeuge zentral. Das spart den Kommunen viel Zeit, Arbeitskraft und auch Geld: Sie profitieren von einem günstigeren Anschaffungspreis und erhalten zusätzlich eine höhere Förderung vom Land.“ 57 Städte und Gemeinden sowie eine Werkfeuerwehr haben teilgenommen, 69 Fahrzeuge wurden bestellt. Das soll sich schon bald wiederholen. Baden-Württemberg will eine Sammelbestellung für TSF aufgeben. Bislang haben 30 Kommunen ihr Interesse signalisiert.