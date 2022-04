Lebensräume über die Grenze hinweg zu vernetzen und durchgängige „Biokorridore“ zu schaffen – daran wurde bei dem Projekt „Life Biocorridors“ seit 2016 im französischen und deutschen Teil des Biosphärenreservats gearbeitet. In den kommenden Wochen schließt das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen das EU-geförderte Projekt ab. Über Ergebnisse wird nun in Online-Verstaltungen informiert.

In Wald und Wiesen sowie an Wasserläufen sind Maßnahmen erfolgt, um einen grenzüberschreitenden Biotopverbund zu schaffen, beispielsweise durch Altholzinseln oder Streuobstwiesen. Am 27. und 28. April finden zum Projektabschluss Online-Workshops statt, die sich mit offenen Lebensräumen, Wald- sowie Wasserlebensräumen befassen. Die Fachworkshops, zu denen Expertinnen und Experten aus Frankreich und Deutschland beitragen, richten sich an alle lokalen Akteure und Akteurinnen, die zur Umsetzung des Projekts beigetragen haben, wie auch an Wissenschaftlerinnen und Fachleute, die sich für die Wiederherstellung ökologischer Korridore interessieren.

Der Workshop Fließgewässer beginnt am Mittwoch, 27. April, um 9 Uhr und endet um 12.30 Uhr. Der Workshop zum Thema Offenlandlebensräume findet am Donnerstag, 28. April, von 9.30 bis 12.30 Uhr statt. Daran schließt sich die Abschlussveranstaltung zu Waldlebensräumen von 14.30 bis 16.30 Uhr an. Informationen und Anmeldung zu den Online-Workshops im Internet. Die Teilnahme ist kostenlos.

Am Montag, 16. Mai, findet zudem eine ganztägige grenzüberschreitende Exkursion statt. Informationen zu den Inhalten, zur Teilnahme und zur Exkursionsgebühr finden sich ebenfalls auf der Website des Projekts.

Das Projekt

2012 wurden in einer Studie zu grenzüberschreitenden ökologischen Netzwerken die ökologischen Korridore des Biosphärenreservats kartografiert. In diesem Zusammenhang wurden auch die zu stärkenden Korridore in den Bereichen Wald, Fließgewässer und Offenland identifiziert. Auf dieser Grundlage und nach Abstimmungen mit lokalen Akteuren aus Forst- und Landwirtschaft, öffentlichen Einrichtungen und Politik sowie Landbesitzern entstand das Projekt „Life Biocorridors“.

Dabei wurden Maßnahmen zur Biotopvernetzung in den Lebensräumen Offenland, Wald und Wasser umgesetzt. Im Offenland ging es darum, Streuobstwiesen sowie Mager- und Feuchtwiesen zu bewahren oder wiederherzustellen. Im Wald entstand ein Netz an Altholzinseln und der Laubwaldanteil wurde erhöht. Zudem wurden natürliche Bachuferwälder wiederhergestellt und die ökologische Durchlässigkeit von Fließgewässern verbessert.

Die Europäische Union sowie die Projektpartner in Frankreich und Rheinland-Pfalz stellten für das Projekt „Life Biocorridors“ insgesamt 3,6 Millionen Euro zur Verfügung. Mit 540.000 Euro förderte das rheinland-pfälzische Umweltministerium die Maßnahmen.