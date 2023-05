Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kultur ist von der Pandemie hart getroffen worden. Auch die Frank Serr Showservice International aus Rieschweiler-Mühlbach. Nach 23 Monaten Pause soll am 11. Februar mit dem Musical „Kein Pardon“ der Re-Start gelingen. Premiere ist in Waldfischbach-Burgalben, wo ab 22. Januar geprobt wird. Die Zeit davor nutzte Frank Serr, um Schülern der IGS in Thaleischweiler-Fröschen einen Einblick ins Kulturleben zu geben.

März 2020. Die Frank Serr Showproduktionen waren gerade auf einer ihrer beliebten Tourneen. Spielort Schweiz. Alles war aufgebaut, die Darsteller waren im Theater. Das Musical „Chaplin“