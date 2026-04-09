Der nächste Vortrag der Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte bei der Kreisvolkshochschule Südwestpfalz findet am Montag, 13. April, um 19.30 Uhr in der Grundschule Hinterweidenthal statt. Der Bergzaberner Peter Körner referiert über die in früheren Zeiten im Wasgau typische Jagd auf Bergfinken, die Böhämmer. Dafür wurden Blasrohre verwendet. Über dieses Brauchtum berichtet unter anderem im 19. Jahrhundert der Heimatdichter August Becker in seinem Roman Hedwig.