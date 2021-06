Von seltene Begegnungen im Schwarzbachtal berichtet unser Mitarbeiter.

Eine schwüle Abendstille liegt über dem Uferbereich des Schwarzbaches. Der seitliche Brückenbogen über den Bachlauf ist ein guter Standort, um die glänzende Wasseroberfläche und den bewachsenen Uferbereich im Blick zu haben. Das Durcheinander der Vogelstimmen hat meine Neugierde geweckt.

Es sind das Schwarzkehlchen zu hören, die Rohrsänger, der Distelfink, und die Schafstelze fliegt aufgeregt hin und her. Sie hat an diesem stillen Ort in der ruhigen Tallandschaft bestimmt auch ihr Nest. Meine Hauptaufmerksamkeit gilt jedoch den bei uns so seltenen Schwarzkehlchen. Vor sechs Wochen hatte mich der Singvogel schon einmal völlig überraschend in seinen Bann gezogen. Da konnte ich mir noch nicht sicher sein, ob es nur ein Durchzügler ist. Am heutigen Abend ist es jedoch viel schwieriger den scheuen Vogel ausfindig zu machen, da die Büsche und Bäume nun ein dichtes Blätterkleid haben, wo sich alle Vögel mit ihrem Nachwuchs besser verstecken können.

Höchste Fluchtbereitschaft

Die Singwarte des Männchens scheint ein Stückchen höher in Richtung Faustermühle am Bachufer zu sein. Ich muss meinen schönen auch für mich geschützten Platz verlassen und durchs hohe Gras am Ufersaum entlanggehen. Mit zunehmender Lautstärke wird klar ich muss jetzt ganz nah an den Uferbewuchs und nur noch sehr langsam weitergehen, um meine Besonderheit entdecken zu können. Vor allem muss ich Ruhe bewahren, damit ich den Vogel auch noch wirklich passend vors Objektiv bekomme. Ich brauche noch einen besseren Blickwinkel. Nun Schneckentempo und keine auffällige Bewegung. Drei Schnappschüsse, aber das Geräusch der Kamera und die Person haben das Schwarzkehlchen zum Abflug bewegt. Klar, was hat der Vogel mit dem neugierigen Vogelbeobachter am Hut. Es kennt nur den angeboren Sicherheitsreflex, dass man in der Natur immer fluchtbereit sein muss, um sein Leben zu schützen.

Ich verlasse langsam meinen Standort, um zurück zur Brücke zu kommen, aber alles gemächlich, denn hinter den nächsten Busch könnte das Schwarzkehlchen schon wieder einen hohen Ansitz gefunden haben. Ich bin wieder an der Brücke. Mein Schwarzkehlchen ist nur noch zu hören. Was fliegt jetzt dicht über den Bachlauf? Es sind gleich zwei Vögel und sie lassen sich auf dem abgestellten Wagen des Bauern nieder.

Kaum zu glauben, es ist gleich das Weibchen mit dem Männchen meiner Schwarzkehlchen. Ihr Blick geht in die Talseite zur Bahnlinie. Langsam in ihrem Rücken anpirschen, bevor sie sich drehen, was ich ja gerne hätte für das Bild. Ich schaffe es recht nahe, aber jetzt muss ich fast erstarrt stehenbleiben und schnell noch die Kamera hoch. Nun im Schnellgang sogar noch vier Bilder. Es bleibt spannend bis zuhause, was die Bilder wirklich wert sind. Wieder zurück zur Brücke zu meiner fast entspannten Beobachtungsstelle. Noch gut zehn Minuten gebe ich mir zur allgemeinen Beobachtung.

Emsige Futtersuche

Den Platz an der Brücke mit Sichtkontakt zum Hitscherhof ist wieder erreicht. Nun zu meiner Überraschung kann ich mit dem Fernglas feststellen, dass es zwei Pärchen der Schwarzkehlchen in diesem Bachabschnitt gibt. Hinter mir ruft der Kuckuck in der untergehenden Abendsonne, was mich erfreut. Mir ist jedoch bewusst, dass er hier seine Eier in die Nester der Rohrsänger legt, um sie von denen als Wirtsvögel ausbrüten zu lassen.

Nun schwirrt etwas durch die Luft, was mir schnell bekannt vorkommt. Der leuchtende Grüngelbton des Gefieders und die auffallend rote Scheitelkappe machen diesen Höhlenbrüter unverkennbar. Es ist der Grünspecht in seinem eigentümlichen Flug und Ruf. Er lässt sich rund 80 Meter weiter in der frisch gemähten Wiese nieder. Da hat er in dem noch feuchten Wiesenboden gut nach Futter zu suchen. Dort dringt er mit seinem kraftvollen Schnabel ein und an seiner langen klebrigen Zunge bleibt hängen, was er sucht. Vor allem mag er die Ameisen und ihre Puppen. Zu dieser Zeit hat auch der Grünspecht Nachwuchs zu versorgen.

Rotrückenwürger posiert

Nun sollte ich einpacken und losradeln, um noch bei Tageslicht aus dem Tal zu kommen. Aber was hat sich jetzt da auf den noch schwankenden Zweig gesetzt? Selbst für einen Vogelfreund wie im Naturkino, ein Rotrückenwürger noch oder für manchen die bekanntere Bezeichnung Neuntöter. Auch ein selten gewordener Sommergast bei uns. Er mag ebenfalls die Ruhe in dieser weitgehenden Abgeschiedenheit und die Dornenhecken neben dem Fahrweg. Rundum zufrieden verlasse ich die Brücke am Bachlauf in Richtung Höhmühlbach und höre unterhalb des Rieschweiler Sportplatzes noch einmal ganz deutlich den Kuckuck.