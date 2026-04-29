Bürger in Großsteinhausen suchen nach einer Zukunft für ihre Kirche. Im Raum stehen soziale, kulturelle und generationenübergreifende Konzepte.

Wie geht es weiter, „damit die Kerch im Dorf bleibt“? Um Antworten zu finden, hatten Pfarrerin Verena Krüger und Ortsbürgermeister Volker Schmitt die Großsteinhauser zu einer Gemeindeversammlung eingeladen. Rund 50 Bürger sammelten dabei Ideen, wie die evangelische Kirche künftig genutzt werden könnte. „Ich habe einen Traum“, sagte Krüger in ihrer Ansprache und lud die Teilnehmer zum Mitträumen ein: Sie wünscht sich einen Ort der Begegnung. Nach einem kurzen Überblick, um alle auf denselben Stand zu bringen, sprudelten die Vorschläge: ein offenes Bürgerhaus, Veranstaltungsräume, eine Tagespflege, ein Café, ein Blumenladen, ein Mehrgenerationenhaus, ein Jugendraum.

Schnell traten jedoch die Hürden zutage: die Finanzierung, eine defekte Heizung, fehlende Parkflächen und der Denkmalschutz. Einen Lichtblick gibt es: Erhielte das Gebäude eine Nutzung mit Mehrwert für die Gemeinschaft, wäre die Kirche bereit, es für einen symbolischen Euro an die Gemeinde zu übertragen. Zudem bot der Großsteinhauser Architekt Christoph Arnold an, alle Ideen kostenlos auf ihre Machbarkeit zu prüfen.

Zum Gebäudewert will keiner kaufen

Um den Prozess transparent zu halten und den Kontakt zu sichern, verteilte Krüger Zettel mit Fragen: Was ist mir an der Kirche wichtig, was soll bleiben? Was würde mich herbringen? Wie kann ich mich einbringen? Wie viel Zeit bringe ich mit? Bereits am Folgetag lagen erste Rückmeldungen in ihrem Briefkasten. Das zeige ihr: Die Großsteinhauser machen sich Gedanken.

Klar ist auch: Erfüllt das Gebäude keinen gemeinschaftlichen Zweck, müsste die Gemeinde es zum aktuellen Gebäudewert kaufen – das gilt als nicht machbar. Die Verbandsgemeinde hat laut Bürgermeister Björn Bernhard ebenfalls kein Kaufinteresse. Hoffnung macht allerdings eine mögliche Förderung im Rahmen der Dorferneuerung, wie Hans-Jürgen Wolf, Ingenieur des Planungsbüros in Kaiserslautern, erläuterte. Zunächst wird nun geprüft, welche Ideen grundsätzlich umsetzbar sind.