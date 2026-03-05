Wasserschäden am Anbau der Festhalle belasten die Gemeinde Saalstadt. Erst ein dichtes Flachdach wird weitere Schäden verhindern. Zuschüsse sollen die Finanzierung sichern.

Der Putz bröckelt, das Dach ist undicht: Die Gemeinde Saalstadt muss nicht nur in puncto Brandschutz nachbessern, um die Festhalle wieder vollständig nutzen zu können. Die größere Investition ist am Anbau auf der Rückseite notwendig. Dort ist das Flachdach undicht. Dieser Schaden zieht weitere Schäden an der Halle nach sich.

Der Schaden am Dach ist enorm. „Den müsst ihr beheben, sonst kommt hier nie Ruhe rein“, machte Esther Görisch von der Bauabteilung der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben den Saalstadter Ratsmitgliedern deutlich.

Es wurde nicht fachgerecht gearbeitet

Vor einem Jahr war der Schaden festgestellt worden, nachdem Putz an den Wänden immer wieder abgeplatzt war. In der Fassadendämmung sammelt sich ständig eindringendes Wasser. Betroffen sind das Flachdach und die Wände des rückwärtigen Anbaus, in dem sich der kleine Saal befindet.

Bei einer genaueren Begutachtung traten mehrere Mängel zutage, zum Beispiel: Die Fensterbänke sind nicht fachgerecht eingebaut, im Dach gibt es Öffnungen und Bohrlöcher, zudem ist dort die Lüftungsanlage installiert. Auch die Abdichtungsbahnen überlappen nicht, wie es nötig wäre. Es wurde nicht fachgerecht gearbeitet.

100.000 Euro im Haushalt eingestellt

Provisorien hätten nur kurzfristig Entlastung gebracht. „Nach einem Jahr ging es mit den Problemen wieder los“, erinnerte Ortsbürgermeister Gerd Kiefer. Im Sommer trockneten die betroffenen Stellen phasenweise ab, ergänzte Görisch. In regenreichen Zeiten würden die Wände jedoch erneut nass, der Putz bröckele.

Egal, was die Gemeinde machen wolle, „das muss zuerst gemacht werden, sonst breiten sich die Schäden immer weiter aus“, erläuterte Görisch. Im Haushalt 2026, den der Rat verabschiedete, sind 100.000 Euro eingestellt, um die Halle energetisch zu sanieren. Dabei geht es vornehmlich um diesen Anbaubereich auf der Rückseite.

Gemeinde kann laufende Ausgaben nicht decken

Es waren bereits Firmen aufgefordert worden, Angebote zur Flachdachsanierung abzugeben. Es gab auch ein Angebot. Ein Architekturbüro empfahl, dieses anzunehmen. 53.000 Euro sind für die Flachdachsanierung einzukalkulieren.

Vergeben hat der Rat den Auftrag angesichts der finanziellen Lage der Gemeinde noch nicht. Im beschlossenen Haushalt klafft ein Loch, es gibt keine freie Finanzspitze. Das bedeute unterm Strich, dass die Gemeinde ihre laufenden Ausgaben nicht decken könne, erläuterte der Kämmerer der Verbandsgemeinde, Tobias Weis.

Rat möchte auf Fördermittel zurückgreifen

Das Jahr 2025 sei nicht gut gelaufen. Unter anderem gab es Rückgänge bei der Gewerbesteuer. Viele Einnahmemöglichkeiten hat die 328 Einwohner zählende Gemeinde nicht. Da wiegen notwendige Investitionen in die Festhalle schwer. Auch wenn Einigkeit im Rat besteht, dass die Festhalle unbedingt für das soziale Leben gebraucht wird.

Bevor Aufträge vergeben werden, soll nun zunächst geprüft werden, ob es Zuschussmöglichkeiten gibt. Die Festhalle war um das Jahr 2010 herum grundlegend saniert worden. Damals flossen Mittel aus dem Investitionsstock des Landes. Ohne Zuschüsse kann sich der Rat derzeit nicht vorstellen, die Maßnahmen an der Halle zu finanzieren. Die aber, darauf wies Görisch hin, im aktuellen Haushaltsplan durchaus enthalten sind.

Brandschutz: Zuerst veraltete Pläne genutzt

Das Dach ist nicht die einzige Baustelle in und an der Halle. Im September 2025 war die Halle, die eine Versammlungsstätte ist und bleiben soll, vom Kreis im Rahmen einer Gefahrenverhütungsvorschau überprüft worden. Damals hatten dem Kreis Pläne vorgelegen, die nicht dem entsprachen, was gebaut worden war – ein Problem, das sich in der Südwestpfalz nicht zum ersten Mal stellte. Es fanden sich zwischenzeitlich Pläne, die vorgenommene Veränderungen beinhalten.

Dennoch muss aus Sicherheitsgründen manches nachgebessert werden. Unter anderem geht es um Elektroarbeiten (10.000 Euro), Brandschutzverbesserungen und Rauchmelder (2500) sowie eine Glastür (3500). Den Auftrag, um diese Maßnahmen zu planen und die notwendige Tektur zu erstellen, vergab der Rat an das Architekturbüro Edinger (Kaiserslautern).