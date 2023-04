Was wird aus den blühenden Obstbäumen der Region? Es fehlt der Bienenflug und selbst die Hummeln streiken weitgehend. Denn es ist weiterhin zu kalt und zu feucht, obwohl alle auf den Frühling warten.

Bei Herbert Veit in Battweiler blühen im Hausgarten die Mirabellen und Zwetschgenbäume. Trotzdem ist er bei der Gartenarbeit ein wenig missmutig, da es ihn trotz körperlicher Arbeit fröstelt. Der sich einstellende leichte Nieselregen macht das Ganze noch ungemütlicher. Trotzdem will er die Grumbeere setzen, die er vor 20 Minuten aus dem Keller geholt hat. „Sie kommen jetzt in den Boden, dann sollen sie machen, was sie wollen. Sie werden im Mai schon aus der Erde spitzen, so wie es immer der Fall war,“ sagt er und hofft, dass er alle Knollen bald in der Erde versteckt hat.

Bei Peter Franzen in Walshausen blüht der kleine Zwetschgenbaum, in der geschützten Ecke beim Schuppen, auch bereits. Schöne Früchte habe das Bäumchen fast jedes Jahr. Nur im Moment ist Franzen besorgt, denn im Talbereich sind die Nachfröste deutlich unangenehmer, so dass sie oft die Blüte empfindlich schädigen. Danach braucht man nicht mehr auf eine zufriedene Ernte zu hoffen. Es sei in diesem Jahr halt zäh mit dem Frühling, so Franzen.

Apfelbäume brauchen noch einige Tage Sonne

Arnold Kölsch aus Maßweiler wohnt am Berghang zur Umgehungsstraße, so dass er einen wunderschönen Blick über die Dorfkirche und die Wohnbebauung bis in den Wald hinein hat. Die vielen weißen Farbtupfer, das frische Grün und die grüngelb scheinenden ersten Waldbäume, erfreuen ihn schon jeden Morgen. Er findet, dass sein Dorf viel Naturschönheit rundum hat. Auch er hat erste blühende Obstbäume, die häufig verschont bleiben, wenn der Frost aus dem Wallhalbtal die Hanglage bis ins Dorf hochklettert. Bei den Bäumen in der Senke seien die Blüten in den Obstanlagen nach wenigen Tagen alle braun, so dass man schnell erkennt, wann die Ernte für dieses Jahr gehalten ist. Noch scheint es in diesem Jahr nicht aussichtslos, da die Bäume spät zur Blüte kamen und die ersten Fröste noch zu früh waren. Außerdem brauchen die Apfelbäume noch einige Tage Sonne, bis sich ihre Blüten öffnen. Es gäbe aber noch längst keine Entwarnung im und ums Dorf, dass die Blütezeit Erfolg haben könnte.

Für Toni Hüther sind die blühenden Obstwiesen am Ortsrand von Reifenberg ein gewohntes Bild seit seiner Schulzeit. Käme man von Maßweiler oder Schmitshausen, dann wäre dieser Blick auf das Dorf eine Freude. Michaela Hüther findet, dass vom Kapellchen aus, das ganze noch beeindruckender wäre. Davon war auch eine Wandergruppe am Wochenende besonders angetan, die am Kapellchen vorbei kam. Beide hoffen, dass die Obstbäume weiterhin erhalten bleiben, um einem gesunden Lebensraum für die Dorfbewohner zu dienen. Der Obstanbau hat in Reifenberg schon eine lange Tradition, so dass es noch viele blühende Bäume gibt.

Für Afrika-Rückkehrer ist Schmalhans Küchenmeister

Seit kurzer Zeit sind die erste Schwalben auf der Sickinger Höhe zurück. Es sind deutlich mehr als nur vereinzelte Vögel, die in den Dörfern unterwegs sind und über die Feldflur dahinjagen, um ihre Hauptnahrung Mücken zu fangen. Mücken und Schnaken sind aber nur richtig aktiv, wenn die Luft wärmer ist. Also ist der Tisch für die Rückkehrer aus Afrika noch spärlich gedeckt. Im Moment ist die alte Feststellung im Volksmund wieder zutreffend, dass eine Schwalbe noch keinen Frühling macht. Selbst die größere Zahl an Schwalben, die umherfliegt, hat noch keinen Umschwung zum wirklichen Frühling geschafft.

Trotzdem zieht der Frühling fast schleichend ins Land ein. Viele merken es kaum, weil das Wetter fehlt, um draußen unterwegs zu sein. Die Kraft der Natur sei nicht mehr aufzuhalten. Die gelben, blauen, rosa und roten Blumen und Sträucher erblühen einfach. Auch an den Kirschbäumen springen die weißen Blüten einfach auf. Darum solle der Wetterumschwung zu freundlicheren Temperaturen nicht erst im Mai kommen, hoffen die Landbewohner. (hac)