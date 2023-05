Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weihnachten ist das Fest der Feste. Das Fest der Familien, mit ganz besonderem Flair. Auch für die Familien Jüllig, Brechtel und Busch. In diesem Jahr kommen wieder vier Generationen zusammen – auch wenn mit mancher Weihnachtstradition gebrochen werden muss.

Vier Generationen feiern in der Clauser Kreuzstraße Heiligabend zusammen. Was schon in normalen Jahren nicht selbstverständlich ist, scheint in Corona-Zeiten kaum möglich. Ist es aber,