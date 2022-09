Gibt es bald einen Julius- Bock-Platz in Hauenstein? Im Gemeinderat heute Abend soll das angeregt werden. Auslöser war der RHEINPFALZ-Artikel über den 50. Todestag des Hauensteiner Schuhfabrikanten Julius Bock am 17. Juli 1972.

Der Artikel, der auf große Resonanz stieß – Julius Bock war eigentlich nur noch den älteren Hauensteinern bekannt – animierte auch einige politisch interessierte Bürger, in dieser Sache jetzt tätig zu werden. Insbesondere Karl Betz, der selbst ein Leben lang mit der Schuhindustrie eng verbunden war, und Peter Hoffmann haben sich in den vergangenen Tagen nochmals mit dieser – wie sie meinten – „notwendigen“ Ehrung eines der bedeutendsten Hauensteiner Unternehmers und Wohltäters beschäftigt. Heute Abend wollen sie in dieser Sache tätig werden.

Julius Bock sei in Hauenstein der wohl der wichtigste Unternehmer des letzten Jahrhunderts gewesen, sei Firmenlogo „Jubo zwiegenäht“ bedeutete jahrzehntelang das höchste Modelabel in Deutschland, wie Schuhkenner Karl Betz unterstreicht. In der Erinnerung der Hauensteiner ist Julius Bock immer noch eine „herausragende und exponierte Persönlichkeit mit einem ausgeprägten sozialen Charisma, die vor allem auch in der Nachkriegszeit überaus vielen Menschen geholfen hat“, meint Peter Hoffmann.