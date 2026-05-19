Ohne einen Bierbrauer aus den USA hätte es die Dorfkirche in Wallhalben nie gegeben. Jetzt feiert das Gotteshaus seinen 120. Geburtstag.

Die neugotische Dorfkirche von Wallhalben bildet den Mittelpunkt der alten Siedlung über der Wallhalb. Die mächtige Sandsteinmauer um die frühere mittelalterliche Kirche grenzte den bis 1901 genutzten Friedhof ab. Eine Kirche im spätgotischen Stil soll 1350 errichtet worden sein, nachdem der Vorgängerbau baufällig geworden war.

Um das Jahr 1895 wurde in Wallhalben der Wunsch laut, eine größere Kirche bauen zu wollen. An der alten Kirche gab es zudem bauliche Mängel – auch wenn dort immer noch Gottesdienste gefeiert werden konnten. Deswegen lehnten die Gemeinderäte von Saalstadt und Schauerberg einen sofortigen Baubeginn ab. Und auch das nötige Geld zu beschaffen, erwies sich zunächst als Stolperstein. Durch Briefe gelangte Nachricht über diese Entwicklungen nach Amerika. Dort lebte der 1840 in Wallhalben geborene Friedrich-August Poth, der in Philadelphia zum Eigentümer einer wohlhabenden Bierbrauerei geworden war – und er wollte helfen.

Alte Kirche wird abgerissen

Ein Sitzungsprotokoll des Presbyteriums vom 22. März 1893 vermerkt: „Vom [...] versammelten Presbyterium der protestantischen Kirche Wallhalben hat der Vorstand bekanntgegeben, dass der aus Wallhalben stammende Brauereibesitzer der Kirchengemeinde eine Summe von 20.000 Mark als Geschenk überwiesen hat.“ Der Betrag wurde als Wechsel beim Bürgermeisteramt deponiert, dankbar angenommen und sicher angelegt. 1894 erhöhte Poth seine Spende um weitere 10.000 Mark. Beide Beträge flossen als Kirchenbaufonds in die Bezirksverzinsungskasse Pirmasens. Bis zum Baubeginn 1905 wuchs der Spendenbetrag auf fast 45.000 Mark.

Die baufällig gewordene alte Dorfkirche wurde nach dem letzten Gottesdienst am 19. März 1905 abgerissen. Die Gottesdienste fanden übergangsweise im Saal des Wirtshauses Rudolf Höhn statt. Am 25. Juni 1905 erfolgte die Grundsteinlegung für die neue Kirche, und nicht mal ein Jahr später, am 27. Mai 1906, nahm Oberkonsistorialrat Decker aus Speyer die Weihe des neuen Gotteshauses in Wallhalben vor. Binnen weniger Monate hatten Steinhauer, Baumeister, Steinmetze, Stuckateure und Kirchenmaler das Bauwerk aus Buntsandstein errichtet. Ein besonderes Merkmal im Innenraum ist das Rippengewölbe, das bis zum Boden durchläuft. Die Arbeiten kosteten etwas mehr als 34.000 Mark.

Neue Glocken nach dem Krieg

Kurz vor der Einweihung starb Poth, der den Kirchenbau, den Neubau der Dorfschule und die erste Wasserversorgung in Wallhalben gefördert hatte. Seine Frau und der Sohn reisten zur Weihe an und schenkten der Kirchengemeinde ein Glockengeläut und eine Turmuhr. Die vorhandene kleine Glocke wurde um zwei Glocken ergänzt, sodass ein harmonisches Geläut entstand. Der Auftrag für etwa 5700 Mark ging an den Glockengießer Pfeiffer in Kaiserslautern.

Mathilde Zeiler, geborene Schäfer, die unweit von der Kirche wohnt, erinnert sich an die Glockenweihe nach dem Krieg: Nach einem feierlichen Umzug mit geschmückten Glocken durchs Dorf erhielt die Kirche ihr Geläut zurück. Die Kirchturmuhr sieht sie täglich vom Kaffeetisch aus.

43 Jahre lang Uhrwerk von Hand aufgezogen

Am 31. Januar 1908 verlieh die Gemeinde Wallhalben der Familie Poth die Ehrenbürgerschaft. Ihre Verdienste seien außergewöhnlich, begründete der Gemeinderat damals seinen Beschluss. Ortsbürgermeister Theodor Löhr wurde beauftragt, im Gewerbemuseum Kaiserslautern eine Ehrenurkunde im Wert von 50 Mark anfertigen zu lassen. Eine Gedenktafel an der ehemaligen Dorfschule, späterer Verwaltungssitz der 1972 gegründeten Verbandsgemeinde Wallhalben, erinnert an den Gönner. Darauf steht: „Stets lieb behalt im fernen Land den Ort, wo deine Wiege stand.“

Im März 1990 wurde die Turmuhr am 40 Meter hohen Kirchturm renoviert und das Uhr- samt Schlagwerk auf elektrische Fernsteuerung umgestellt. Zuvor hatte Liesel Reiser über 43 Jahre als Kirchendienerin täglich das Uhrwerk von Hand aufgezogen. Die farbigen Ziffernblätter sind dem romanisch-gotischen Stil des Turms angepasst. Auf blauem Grund steht ein goldener Stern als Symbol für den Bereich Gottes, umgeben von einem rotbraunen Band als Zeichen des irdischen Lebens. Die Ziffern liegen auf schwarzem Grund, dem Symbol für Tod und Vergänglichkeit; Ziffern und Zeiger in Gold verweisen auf die Trinität.

Kirche heute multifunktional nutzbar

Der langjährige Presbyter und Kirchenbetreuer Fritz Schäfer, in Oberhausen im Landkreis Zweibrücken geboren (der Ort ist in der Gemeinde Wallhalben aufgegangen), hat zusammen mit Pfarrerin Petra Armbrust-Stepponat die umfangreiche Renovierung bis 2025 vorangetrieben. Die Kirche erhielt eine moderne Fußbodenheizung über Erdwärme, die Feuchtigkeit wurde gebändigt, und Restauratoren brachten die prägende Kirchenmalerei zurück. Die Kirche ist nun multifunktional für Feiern, Sitzungen und Jugendarbeit nutzbar. Die Orgel mit gut erhaltenem Holzkorpus aus der Klosterstadt Hornbach wurde für mehr als 80.000 Euro restauriert. Orgelbaumeister Peter Ohlert aus Kirkel gab den 736 Pfeifen und 14 Registern ihre Klangfülle zurück. Das Instrument wurde 1791 von Philipp Daniel Schmidt aus Meisenheim geschaffen.

Die Kirchensanierung kostete rund eine Million Euro. 500.000 Euro kamen aus EU-Mitteln, die Landeskirche steuerte ebenfalls Geld bei, den Rest tragen die Pfarrei und die Dörfer Saalstadt, Schauerberg, Hettenhausen, Schmitshausen und Wallhalben aus Rücklagen.

Info

Den Festgottesdienst am Sonntag, 31. Mai, 9 Uhr, hält Pfarrer und Kirchenhistoriker Bernhard Bonkhoff, langjähriger Gemeindepfarrer in Großbundenbach.

