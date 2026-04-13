Aus alt wird neu: In Vinningen wurde ein Bauwagen restauriert und in ein charmantes Gemeinschaftsprojekt verwandelt. Ein Projekt für Natur- und Bücherfreunde.

Ein unscheinbarer, in die Jahre gekommener Bauwagen ist zum neuen Schmuckstück des Dorfgartens am Ortseingang von Vinningen geworden: Liebevoll restauriert, eingerichtet und mit einem offen zugänglichen Bücherschrank ausgestattet, lädt das leuchtend grüne Herzstück künftig zum Mitmachen und Verweilen ein.

Finanziert wurde der Bauwagen aus dem Erlös des Dorfflohmarkts und durch Spenden ortsansässiger Firmen. Insgesamt flossen 1500 Euro sowie viele Stunden Eigenleistung des Dorfgartenteams, das beim Obst- und Gartenbauverein (OGV) angesiedelt ist, in das Projekt. Unter dem Motto „Mitnehmen – Mitbringen – Tauschen“ stehen ab Donnerstag, 25. April, über die Sommermonate ein gut gefülltes Bücherregal und zwei große Koffer mit Lesestoff vom Roman bis zum Sachbuch bereit. Gemütliche Sitzplätze vor Ort laden zum Schmökern ein – kostenlos und offen für alle.

Zufallsfund auf der Eichelsbacher Mühle

Die Idee eines Bauwagens für den Dorfgarten gab es schon länger. Im Jahr 2025 wurde ein passendes Exemplar zufällig bei Familie Seegmüller auf der Eichelsbacher Mühle entdeckt, die bereits einen restaurierten Bauwagen besitzt. Man wurde sich einig, und Familie Seegmüller übernahm mit dem eigenen Traktor den Transport nach Vinningen. Dort begann die umfassende Verwandlung.

Über vier Monate investierte Thomas Matheis wöchentlich mindestens zehn Stunden in die Instandsetzung. Zunächst wurde das Dach saniert, um den Wagen dauerhaft trocken zu halten. Fenster, Schalbretter und Treppenbohlen vor dem Eingang spendete Marco Chiamulera. Die Wände wurden isoliert, aus den Bauschalbrettern wurde ein neuer Boden verlegt, Fenster und eine neue Tür wurden eingebaut. Zum Schluss folgte der grüne Anstrich. Auf der Stirnseite entstand in Gemeinschaftsarbeit ein großes Schafmotiv. In den vergangenen Wochen wurden zudem der Fußweg zum Wagen und der Sitzplatz außen fertig.

„Büllerbü in Vinningen“

Auch die Inneneinrichtung erzählt eine kleine Geschichte: Möbel vom Sperrmüll und aus kostenlosen Kleinanzeigen wurden aufgearbeitet und passend arrangiert. Ein gemütlicher Korbsessel, eine Kommode und ein grün gestrichenes altes Blechfass als Ablagetisch stehen bereit. Besucher sollen sich sofort willkommen fühlen. Vor dem Wagen lädt eine schwarze Sitzgruppe mit Bank und Stühlen zum Verweilen ein; geschmackvolle Deko von Annette Matheis sowie ein gespendeter Sonnenschirm sorgen für Atmosphäre und Schatten.

Der einst vergessene Bauwagen ist nun ein Ort der Begegnung, der Geschichten und der Gemeinschaft – ein kleines Wunder aus Blech, Holz und Herz. „Büllerbü in Vinningen“: ein Hauch schwedisches Lebensgefühl, Geborgenheit und Naturverbundenheit, fernab von Hektik und Technik, mitten im Dorfgarten.

Einweihung mit Pflanzentauschbörse

Der OGV Gartenbauverein lädt für Donnerstag, 25. April, 11 bis 15 Uhr, in den Dorfgarten am Ortseingang von Vinningen ein – zur Einweihung des offenen Bücherregals sowie zur jährlichen Pflanzentauschbörse. Garten-Interessierte dürfen Blumen, Stauden, Ableger und Pflanzen aller Art auf Spendenbasis mitnehmen, mitbringen oder tauschen. Bei Kaffee, Kuchen und Getränken bietet sich Gelegenheit für Gespräche über Garten, Pflanzen und Saatgut.

Im Sommerhalbjahr findet im Dorfgarten wieder ein regelmäßiger Dorfgartentreff montags von 17 bis 18.30 Uhr statt. Neben der Pflege des Geländes und der Beete stehen Austausch und Geselligkeit im Mittelpunkt.