Die Windhofstraße in Battweiler wird vielleicht noch diesen Monat ausgebaut. Die Anwohner werden am Dienstagabend näher informiert.

Für den Ausbau der Windhofstraße hat der Gemeinderat Battweiler den Auftrag an die Straßenbaufirma Eurovia Teerbau in Neunkirchen vergeben. Die Erneuerung der Fahrbahn mit Gehwegen auf einer Länge von etwa 600 Metern kostet 675.000 Euro. Sie wird aus der Rücklage der wiederkehrenden Beiträge bezahlt.

Bei der Kostenschätzung im Jahr 2020 war das Planungsbüro von 533.000 Euro ausgegangen, berichtete Bürgermeister Werner Veith. Die Firma aus dem Saarland übernimmt auch die Tiefbauarbeiten für die Verbandsgemeindewerke und verlegt die Breitbandkabel und die Stromleitungen. Alles zusammen kostet fast 1,2 Millionen Euro.

Wie der Ausbau abläuft, wird in einer Anliegerversammlung am Dienstag, 19 Uhr, in der Konrad-Loschky-Halle erklärt. Vertreter der Baufirma erläutern, ob sie von der Gartenstraße her beginnen oder es an der Zufahrt von der Lindenstraße los geht. Es soll auch Antworten zum genauen Verlauf der Bauarbeiten und der Sperrung geben, versicherte Veith. Möglicherweise wird der Ausbau noch im April beginnen, sodass man in eine günstige Bauzeit hineinstarten könnte. Die Firma aus dem Saarland hat auch vor zehn Jahren die Lindenstraße von der Dorfkirche in Richtung Niederhausen ausgebaut. Dieser Ausbau sei richtig zufriedenstellend verlaufen, erinnerte sich der Bürgermeister.