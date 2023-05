Rein ins Schlagloch, Auto kaputt. Wer haftet? Und wer bezahlt, wenn es aufgrund einer kaputten Straße zu einem Unfall mit Verletzten kommt? „Die Staatsanwaltschaften sind dann sofort dabei“, skizziert Bürgermeister Michael Zwick die Lage für die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, die ihre Verkehrssicherungspflicht nun digitalisiert.

Die Anforderungen in diesem Bereich steigen jährlich. Sie gehen einher mit zahlreichen Straßen, deren Zustand von der Beschreibung gut, weit entfernt ist. Das bedeutet, dass das Risiko steigt, im Schadensfall haftbar gemacht zu werden. Laut Gemeindeordnung und einer dazugehörigen Verwaltungsvorschrift ist die Verbandsgemeinde für die Verkehrssicherungspflicht an den gemeindlichen Straßen sowie den Gehwegen an klassifizierten Straßen – das sind Kreis-, Landes- oder Bundesstraßen – zuständig. Im Dahner Felsenland wird das derzeit auf Grundlage einer Dienstanweisung so gehandhabt, dass die Mitarbeiter der Ortsgemeinden bisher Schäden mittels eines Kontrollblattes erfasst und an die Verbandsgemeinde gemeldet haben. Eine von Gesetzes wegen eigentlich erforderliche regelmäßig dokumentierte Straßenkontrolle gab es nicht.

Da das (rechtliche) Risiko steigt, ist die bisher praktizierte Vorgehensweise nicht mehr zeitgemäß. Deshalb digitalisiert die Verbandsgemeinde ihre Verkehrssicherungspflicht. Von Seiten der Ortsbürgermeister, denen das Modell in einer Bürgermeisterdienstbesprechung vorgestellt worden war, hatte es Zustimmung gegeben. Es sieht vor, dass ein Unternehmen das komplette Straßennetz in der Verbandsgemeinde erstmalig digital erfasst. Die Daten werden in einem geografischen Informationssystem (GIS) erfasst. Inklusive aktuellem Straßenzustand und vorliegenden Schadenspotenzial. Sind die Grunddaten digital erfasst, werden die Straßenkontrollintervalle und die bestmöglichen Kontrollgänge festgelegt.

Daten werden vor Gericht anerkannt

Durch die Digitalisierung, erläuterte Zwick im Hauptausschuss, werde automatisch eine rechtssichere und nachvollziehbare Regelkontrolle dokumentiert. Die auch den Vorgaben der Bundesarbeitsgemeinschaft deutscher Kommunalversicherer entspricht. Damit werden diese Daten bei möglichen Schadensansprüchen Dritter in einem Verfahren gerichtlich anerkannt.

Sind die Grundlagen digital geschaffen, werden Akutschäden, die die Mitarbeiter der Ortsgemeinden melden, in Echtzeit im GIS-System aufgenommen und an die Verbandsgemeindeverwaltung weitergeleitet, damit der Schaden reguliert wird. Dabei gehe man anlog zum Baumkataster vor, sagte Zwick. Alle jeweiligen Schäden an den Straßen würden digital erfasst und dauerhaft gesichert. Auch der Hauptausschuss sagte ja zu dieser rechtssicheren Variante. 34.938 Euro kostet die erstmalige Erfassung aller Straßen und die Digitalisierung der erfassten Daten. Für die Schadensaufnahme und -bearbeitung sowie die Regelkontrolle sind monatlich 330 Euro zu zahlen. All diese Kosten trägt die Verbandsgemeinde. Die Kosten für die erforderliche Reparatur trägt dann die jeweilige Ortsgemeinde. Das System bedeute aber auch, dass die Ortsgemeinden handeln müssten, wenn sie über Schäden informiert werden, verdeutlichte Zwick rechtliche Folgen. Der Auftrag wurde an die Firma GSA aus Kaiserslautern vergeben.