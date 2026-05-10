Staus an der Tankstelle in Hornbach sorgen für gefährliche Situationen und Ärger. Eine Anwohnerin beschwert sich. Nun soll nach einer Lösung gesucht werden.

Pünktlich um die Mittagszeit bietet sich im Bereich der Hornbacher Tankstelle regelmäßig ein Bild des Chaos. Ilona Schad-Schery beobachtet das Geschehen oft von ihrem Balkon aus: „Gegen 12 Uhr ziehen die Spritpreise meist um einige Cent an. Deshalb versuchen viele, ihre Autos kurz vorher noch schnell vollzutanken“, berichtet sie. Die Folge ist ein Massenandrang, der fast jedes Mal zu einer gefährlichen Autoschlange vor der Einfahrt führt. Zur Hornbacher Tankstelle kommen besonders viele Menschen wegen der im Vergleich günstigen Preise.

Doch die Lage vor der Tankstelle ist unübersichtlich: Die Warteschlange bildet sich genau in einer leichten Rechtskurve. Stadteinwärts fahrende Verkehrsteilnehmer, die eigentlich gar nicht tanken wollen, weichen häufig auf die Gegenfahrbahn aus, um die wartenden Autos zu umfahren. Kommt ihnen dort Gegenverkehr entgegen, wird es kritisch.

Lieferwagen prallt gegen Mauer

Die stadtauswärts fahrenden Fahrzeuge müssen oft auf den Gehweg ausweichen. „Manche Autofahrer parken sogar mit allen vier Rädern auf dem Bürgersteig und verschlimmern die Lage“, berichtet Schad-Schery. Erst neulich sei ein Lieferwagen gegen ihre Mauerbefestigung geprallt. Besonders für Anwohner und Kinder sei die Situation aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens mittlerweile brandgefährlich.

Für Schad-Schery hat das Chaos auch ganz persönliche Folgen: „Ich bin zeitweise auf den Rollstuhl angewiesen. In diesen Momenten kann ich weder gefahrlos meine Hofeinfahrt verlassen noch meinen Privatparkplatz erreichen.“ Ihr Grundstück werde oft als Wendehammer missbraucht – meist von ungeduldigen Fahrern, die das Warten aufgeben oder denen der Preis an der Anzeigetafel gerade weggesprungen ist – um Punkt 12 Uhr.

Auch linke Zapfsäulen sollten genutzt werden

Tankstellenbetreiber Michael Backes kennt das Problem. „Wir haben schon vor Längerem versucht, die Lage zu entschärfen, indem wir die Einfahrt weiter nach hinten verlegt haben“, erklärt er. Ein Hauptproblem sei die mangelnde Übersicht: Viele Fahrer würden nicht erkennen, dass die linken Zapfsäulen weniger stark belegt sind. Somit vergrößere sich die Autoschlange unnötig. Auch Linksabbieger aus Richtung Kreisel blockierten den Verkehrsfluss, da sie darauf angewiesen seien, von anderen Autofahrern vorgelassen zu werden.

Ein weiteres Ärgernis für Backes ist die Unkenntnis der Kunden über die Technik: „Manche Fahrer glauben, sie müssten zwingend auf der Seite tanken, auf der sich ihr Tankdeckel befindet. Ich muss dann immer wieder erklären: Unsere Schläuche sind lang genug! Es spielt keine Rolle, auf welcher Seite man steht.“ Vorschläge, die Einfahrt zur Waschstraße als zusätzliche Zufahrt zu nutzen, lehnt Backes jedoch ab. Dies würde den Ausfahrtsverkehr aus Werkstatt und Waschstraße blockieren und das Chaos lediglich verlagern.

Zweimal Hausverbot erteilt

In seiner unfreiwilligen Rolle als „Parkeinweiser“ bitte er Autofahrer, die auf dem Gehweg halten, regelmäßig darum, zu wenden und sich korrekt in die Warteschlange einzureihen. Doch die Akzeptanz so mancher Tankkunden halte sich in Grenzen. „Oft erntet man nur dumme Kommentare“, berichtet Backes frustriert. In zwei Fällen sei die Uneinsichtigkeit so groß gewesen, dass er Hausverbote ausgesprochen habe.

Auch Michael Wicke, Geschäftsführer der Firma Rotary in Hornbach, beobachtet täglich chaotische Szenen vor seinem Firmengelände. „Neulich fuhr hier ein Krankenwagen vorbei und kam fast nicht durch. Die Straße war richtig verstopft.“ Die Einfahrt zu seinem Firmengelände werde zu Stoßzeiten ebenfalls oft als Wendeplatz benutzt. „Ich bin nur froh, dass noch niemand auf die Idee gekommen ist, über die Wiese zu fahren. Was ich so schlimm finde, ist die 12-Uhr-Regelung. Das ist totaler Schwachsinn! Was sich die Wirtschaftsministerin da hat einfallen lassen, ist ein richtiger Witz und nützt niemandem.“

Wer ist zuständig? Ordnungsamt oder Polizei?

Stadtbürgermeister Thomas Hohn teilt mit: „Am Montag gibt es ein Treffen mit dem Ordnungsamt, der Polizei, dem Tankstellenbetreiber Backes sowie Anliegerin Schad-Schery.“ Zugleich bezeichnete er die Situation als „relativ komplizierte Geschichte“. Nach Angaben Hohns sehe sich das Ordnungsamt nicht in der Zuständigkeit, da es sich um keinen ruhenden Verkehr handele. Die Polizei wiederum habe ihn wissen lassen, dass auch sie keinen direkten Zuständigkeitsbereich sehe, da es sich nicht eindeutig um fließenden Verkehr handele. Gegen die Einrichtung eines Halteverbots spreche, dass sich dies kaum kontrollieren und durchsetzen lasse.

Unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten sei der starke Zulauf an der Tankstelle zunächst positiv zu bewerten, meint Hohn. „Letztlich hat jedoch Berlin uns diese Misere mit der seltsamen Zwölf-Uhr-Regelung eingebrockt, die wir nun ausbaden müssen.“ Abschließend kündigte er an, dass man am Montag versuchen werde, eine Lösung zu finden.