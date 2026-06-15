Eine Quelle bei Bundenthal soll mehr Wasser liefern. Dafür sollen Fichten weichen und Schwarzerlen gepflanzt werden. Was die Daniel-Theysohn-Stiftung damit zu tun hat.

Der Vorstandsvorsitzende der Daniel-Theysohn-Stiftung (DTS) Hans Pieper und der Geschäftsführer Sebastian Kunz haben dem Bundenthaler Gemeinderat eine Maßnahme zur Renaturierung der Quelle am Allersgrund erläutert. Die DTS möchte die Quelle in ihr Gesamtprogramm zur Quellenrenaturierung und Grundwasservorsorge aufnehmen. Das Programm ist langfristig angelegt. Bereits der Saarbrunnen bei Fischbach und eine Quelle bei Nothweiler wurden renaturiert. Insgesamt 20 Quellen habe man inzwischen mit im Projekt, erklärte Kunz. Gerne würden Hinweise aus der Bevölkerung auf weitere Quellen entgegengenommen. Ziel des Projektes sei es, einen Beitrag zur Trinkwassersicherheit im Landkreis Südwestpfalz zu leisten.

Die Quelle im Allersgrund liegt nordöstlich von Bundenthal und ist von Fichten umgeben. Die Fichten sollen zurückgenommen werden, weil sie dem Wasserhaushalt der Quelle viel Wasser wegnehmen und auch bei Regen knapp die Hälfte des Wassers nicht bis auf den Boden kommt. Durch die Maßnahme soll die Wasserverfügbarkeit der Quelle erhöht werden. „Wasserknappheit wird in Zukunft ein großes Thema sein. Den Regen können wir nicht beeinflussen, aber sehr wohl den Zustand unserer Quellen – und da wollen wir uns in der Zukunft stark engagieren“ sagte Pieper. Anstelle der Fichten sollen Schwarzerlen gepflanzt werden, ein typischer Baum für die Uferbereiche. Das Laub dient als Nahrung für die Mikroorganismen in der Quelle. Die Kosten für die Maßnahme trägt die DTS komplett. Aus diesem Grund fiel es dem Rat auch nicht schwer, der Maßnahme zuzustimmen.

Stiftung will Projekt wissenschaftlich begleiten

Die Ortsgemeinde wird mit dem Projektträger einen Gestattungsvertrag abschließen, in dem steht, dass die Gemeinde die Fläche zur Verfügung stellt. Damit solle auch gesichert sein, dass an der Stelle in Zukunft keine Fichten mehr angepflanzt werden. Die DTS wolle die Maßnahme nicht nur unter Einhaltung des Forstrechts und Gewässerschutzes umsetzen, sondern auch wissenschaftlich begleiten und dokumentieren. Vor Maßnahmenbeginn soll es eine Schüttungsmessung geben. Diese wurde vor 25 Jahren schon einmal durchgeführt. In regelmäßigen Abständen wiederholt, könne diese Messung zeigen, ob das Entwicklungsziel erreicht wird, die Quelle zu stärken und damit auch die Grundwasserneubildung.