Seit 100 Jahren gibt es die Metzgerei Huber in Waldfischbach-Burgalben. Firmenchef Heiner Huber feiert 2026 noch ein zweites Jubiläum – und freut sich über einen „Goldregen“.

Seit zehn Jahren ist Hubers Markthalle in der Hauptstraße von Waldfischbach-Burgalben Anlaufpunkt für zahlreiche Kunden. In diesem Jahr gibt es aber für ihn und seine Beschäftigten einen zweiten Grund zum Feiern: Denn die gleichnamige Metzgerei wird 100 Jahre alt. Heinrich – genannt Heiner – Huber ist stolz auf diese lange Familientradition. Er betont, dass sich das Unternehmen im Laufe der Zeit gewandelt habe, stetig modernisiert worden sei. Nicht verändert habe sich aber in einem Jahrhundert das Motto, das seinem Betrieb von Beginn an zugrunde liege: „Frische Produkte, bestes Handwerk.“

Die Qualität seiner Waren hat gerade erst wieder eine Fachjury beurteilt: Beim Wettbewerb „Meisterstücke“ des Fleischer-Verbandes Nordrhein-Westfalen hat der Metzgermeister sechsmal die Auszeichnung Gold erhalten – unter anderem für seine Salami, den Saumagen und zum zehnten Mal in Folge für die Huber-Lyoner. In der Gastronomie gibt es den Begriff „Signature Dish“ – es bezeichnet ein perfektioniertes Gericht, das Gäste mit einem Koch oder einem Restaurant verbinden und das deshalb einen hohen Wiedererkennungswert hat. Die Lyoner ist so etwas wie das „Signature Dish“ der Metzgerei Huber.

EU-Zulassung stellt hohe Anforderungen

1926 hat Heinrich Huber – der Großvater des heutigen Inhabers – die Metzgerei in der Alleestraße in Burgalben gegründet. Dessen Sohn Leo übernahm anschließend den Betrieb, den Heiner Huber nun in dritter Generation führt. Die Metzgerei ist ein Fachbetrieb mit EU-Zulassung. Die EU-Verordnung stelle in puncto Hygiene hohe Anforderungen an Betriebe, die selbst schlachten, zerlegen und verarbeiten. Diese Voraussetzungen immer erfüllt zu haben und bis heute zu erfüllen, sei mit ein Grund für den guten Ruf seiner Firma, betont Huber.

Unter seiner Führung – längst sei er als Manager gefordert – habe sich das Unternehmen stark verändert. Modernes Handwerk erfordere modernes Denken und Handeln. 35 Mitarbeiter beschäftigt die Metzgerei Huber, die Leistung seines Teams schätzt der Chef sehr. Neben dem Hauptbetrieb in Waldfischbach-Burgalben gibt es eine Filiale in der Bahnhofstraße in Rieschweiler-Mühlbach, zudem werden verschiedene Einrichtungen beliefert. Vor zehn Jahren eröffnete Huber die Markthalle, deren Herzstück die Metzgerei ist. Angesiedelt ist dort auch „Leo’s Bistro“, benannt nach Heiner Hubers Vater. Dort werden täglich wechselnde Gerichte zum Mittagstisch und die Produkte aus der heißen Theke – auch zum Mitnehmen – angeboten. Vervollständigt wird das Markthallen-Angebot mit Waren und Kaffee des Rodalber Backhauses sowie einer Vinothek mit regionalen Weinen und der Möglichkeit zur Verkostung.

Investition in Markthalle „war grundsätzlich richtig“

1,8 Millionen Euro hat Huber in die 2016 eröffnete, 425 Quadratmeter große Markthalle investiert. Die Investition „war grundsätzlich richtig“, sagt Huber, dem es ein Anliegen war, seine Produkte und die Waren der mit in der Markthalle vertretenen Kollegen in einem modernen und passenden Rahmen anbieten zu können. Der Stammbetrieb in der Alleestraße war für Hubers Ansprüche an die handwerkliche Qualität seines Sortiments zu klein geworden.

100 Jahre Metzgerei Huber, zehn Jahre Markthalle: „Das ist für uns natürlich ein Grund zum Feiern“, sagt Huber. Aber nicht nur für ihn und sein Team, „wir wollen das in den nächsten Monaten gemeinsam mit unseren Kunden feiern“. Am 16. November wird die Markthalle zehn Jahre alt. Bis dahin „werden wir verschiedene Aktionen haben“, kündigt der Firmenchef an.

„Angrillen“ und weitere Aktionen zum Jubiläum

Parallel zum aktuellen Ostergeschäft, das seine Belegschaft stark fordere, laufe die Planung für das Jubiläumsprogramm auf Hochtouren. So werde die Grillsaison mit einem passenden Event eingeläutet: „Angrillen“ heißt es am Freitag, 10., und Samstag, 11. April, in der Markthalle. Dann wird auch der eigens für den runden Geburtstag produzierte Wein ausgeschenkt und angeboten. „Von einem Spitzen-Winzer aus Schweigen-Rechtenbach. Mehr wird noch nicht verraten“, sagt Huber und schmunzelt – ehe er noch preisgibt, dass es sich um einen Weißwein handeln wird. Darüber hinaus werde die Markthalle in den nächsten Monaten immer mal wieder Schauplatz besonderer Aktionen sein. „Die Kunden dürfen sich auf einige Überraschungen freuen“, verspricht Huber.