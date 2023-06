Trotz tropischer Temperaturen war der Johannismarkt auch in diesem Jahr ein Publikumsmagnet. Auch, weil sich die Dorfjugend einbringt.

Metzger Jürgen Zwick schleppt am frühen Sonntagnachmittag bereits die leeren, etwa ein Meter langen Metallspieße nach Hause. Insgesamt 71 Kilo Fleisch hatte er zu Rebknorzenspießen gesteckt, die waren innerhalb von zwei Stunden ausverkauft. Die Jazz-Combo der Big Band des Alfred-Grosser-Gymnasiums aus Bad Bergzabern zaubert inzwischen sommerliche Melodien auf dem Festplatz. Und so mancher Besucher kann die Füße nicht mehr still halten und wippt fleißig im Takt mit. Aus dem Jugendraum der Feuerwehr, wo die katholische Frauengemeinschaft Kaffee und Kuchen anbietet, schleppen etliche Leute Platten voller Kuchen nach Hause in den kühlen Garten. Die Schausteller und Händler sind in der Mittagshitze etwas verwaist, doch das wird sich im Laufe des Nachmittags noch ändern.

Viele Familien mit Kindern sind schon unterwegs in Richtung Karussell und zu dem kleinen Zelt der Dorfjugend. Hier gibt es Tattoos, Kinderschminken und Wassereis. Der neu gewählte Jugendrat des Ortes engagiert sich hier. Zwölf Leute sind sie, die sich die Schichten teilen, so dass jeder auch mal Zeit hat, um übers Fest zu gehen. Das Geld, das eingenommen wird, soll der Jugendkasse des Ortes zu Gute kommen. „Der Basketballkorb wurde vom Gemeinderat bestellt und wird demnächst aufgebaut“, informiert uns Dennis Tügge, einer der drei gewählten Jugendvertreter. Gemeinsam mit Lorenz Keller und Laura Memmer hat er den Stand beim Johannismarkt organisiert. Die Begeisterung der jungen Besucher gibt den Jugendlichen recht. Wer sich mit der Dorfjugend engagieren will, sei herzlich willkommen, sagt Tügge. Auf dem Instagram-Account „dorfjugend_bundenthal“ werden regelmäßig anstehende Aktivitäten veröffentlicht. „Hier kann man auch mit uns Kontakt aufnehmen oder uns einfach auf der Straße ansprechen“, sagt Tügge.

Jugendrat soll im Felsenland Schule machen

Bürgermeister Daniel Frey ist begeistert vom Engagement der Jugendlichen und freut sich, dass sie im Dorfgeschehen wieder auftauchen und auch in der öffentlichen Wahrnehmung wieder mehr Gewicht erhalten. Bundenthal ist die erste Ortsgemeinde des Dahner Felsenlandes, das einen Jugendrat gegründet und Jugendvertreter im Gemeinderat hat. Inzwischen interessieren sich auch Fischbach und Schindhard dafür, wie Frey erzählt. „Das ist unsere Zukunft, es muss sich was bewegen, auch wenn man nicht alles auf einmal ändern kann“ ist der Ortschef überzeugt.

Im Außenbereich bietet Janine Laag ihre selbstgenähten Sachen an, vom Kissen über Herzen bis zu Tischläufern. Auch im alten Schulhaus gibt es einen neuen Beitrag zum Fest. Hier haben die Freundinnen Corinna, Bianca, Lisa-Marie, Tina und Julia einen Hobbymarkt aufgebaut. Die unterschiedlichsten selbstgemachten Dinge haben sie auf den Tischen liegen, jede hat das gemacht, woran sie Freude hat. So kam eine bunte Mischung zusammen, von Glückwunschkarten über Selbstgestricktes bis hin zu Trockenblumenkränzen. Den Spaß bei der Sache merkt man den jungen Frauen an. Nicht wenige Besucher verlassen mit vollen Taschen den Raum.