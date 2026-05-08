An der Pirminiushalle in der Hornbacher Bahnhofstraße stehen mehrere Baumaßnahmen an. Anfang April ist eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Halle installiert worden.

Wie Stadtbürgermeister Thomas Hohn auf Anfrage mitteilte, soll die neue Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Pirminiushalle eine maximale Leistung von 64,4 Kilowattpeak erreichen. Auch ein Batteriespeicher wird eingebaut, er soll eine Kapazität von 110 Kilowattstunden haben. „Mit der Installation dieser beiden Komponenten werden wir einen Autarkiegrad von über 70 Prozent erzielen“, sagt der Hornbacher Stadtbürgermeister. Mit der neuen Anlage produziere die Stadt künftig kostengünstigen Strom und komme dem Ziel der CO 2 -Neutralität näher.

Nach seinen Angaben ermöglicht der Batteriespeicher außerdem eine Notstromversorgung im Fall eines Blackouts, die Pirminiushalle soll im Winter als sogenannte Wärmeinsel für die Bevölkerung dienen können. Mit einem handelsüblichen Notstromaggregat könne der Speicher bei einem länger andauernden Stromausfall zusätzlich wieder aufgeladen werden. „Wir schlagen damit zwei Fliegen mit einer Klappe“, sagt Hohn über die neue Anlage. Die Kosten inklusive Installation belaufen sich netto auf rund 82.000 Euro.

Weitere Ausschreibungen geplant

Die Aufträge zur Aktualisierung des Brandschutzes sollen in den kommenden Wochen vergeben werden. Im Rahmen des sogenannten Zukunftsprogramms sind zudem Maßnahmen im Innenbereich der Halle geplant. Dazu zählen die Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik sowie die Erneuerung der Tontechnik.

Info

Seit wenigen Tagen steht direkt neben der Pirminiushalle ein Eisautomat der Firma Krehbiels Eismanufaktur. Das Unternehmen aus Wartenberg-Rohrbach hat bereits mehr als 40 solcher Automaten in Rheinland-Pfalz aufgestellt. Neben Produkten wie Eier, Nudeln und Eierlikör gehört inzwischen auch Speiseeis zum Sortiment. Für „Karolines Eis“ werden regionale Milch sowie Zutaten und Rohstoffe von Landwirten aus der Umgebung verwendet. Die Herstellung erfolgt handwerklich und ohne künstliche Zusatzstoffe.