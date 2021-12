Welche Bestattungsformen sollen künftig auf dem Hornbacher Friedhof möglich sein? Das will der Stadtrat diskutieren. Die Anzahl der Urnenbeisetzungen ist mit den Jahren gewachsen, bald sollen mehrere Varianten möglich sein.

„Es gibt einen Trend hin zur Urnenbestattung“, hat Hornbachs Stadtbürgermeister Reinhold Hohn (FDP) in den vergangenen Jahren beobachtet. Diesem Trend will die Stadt Rechnung tragen, deshalb steht ein Grundsatzbeschluss in der Sache auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung (Freitag, 19 Uhr, Pirminiushalle, es gilt die 3G-Regel). Auf dem Friedhof gibt es bereits eine Urnenwand, die laut Hohn bereits mehrfach erweitert wurde. Im Raum stehen weitere Bestattungsformen, etwa eine Urnenwiese oder ein Urnenbaum. Details soll der Stadtrat diskutieren, bevor die neuen Formen in der Friedhofssatzung Niederschlag finden, müsse ein Grundsatzbeschluss gefasst werden, so Hohn.

Außerdem wird es in der Sitzung um den Straßenbau gehen, genauer gesagt um den geplanten Ausbau der Ortsdurchfahrt. Da es sich dabei um eine Bundesstraße (die B424) handelt, ist der Landesbetrieb Mobilität (LBM) zuständig, ein Vertreter der Behörde wird die Planungen vorstellen. „Dabei geht es um den Abschnitt etwa von der evangelischen Kirche bis zum Ortsausgang“, erklärt Hohn. Da in diesem Bereich auch das alte Stadttor liegt, dessen Sanierung der Stadtrat unlängst beschlossen hat, habe der LBM angeregt, die beiden Baumaßnahmen parallel durchzuführen. „Das ist sinnvoll, sonst müsste am Stadttor die Straße ja zweimal aufgerissen werden“, so Hohn.

Sanierung des Stadttors

Die Sanierung des Stadttors trägt die Stadt, flankiert von einem Landeszuschuss. Finanziell ist die Stadt bei dem Projekt B424 bei den Kosten für die Gehwege und die Straßenbeleuchtung dabei. Das werde über das Straßenausbauprogramm und damit über wiederkehrende Beiträge finanziert, berichtet Hohn.

Welche Straßen in Hornbach in den Jahren 2022 bis 2026 saniert werden sollen, will der Stadtrat ebenfalls am Freitag diskutieren und ein Straßenausbauprogramm aufstellen. Laut Hohn stehen der Ausbau B424 und die Sanierung der Talstraße bereits fest. Ob weitere Straßen angegangen werden, entscheidet der Stadtrat.