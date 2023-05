Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie viele ihrer Kollegen waren Feuerwehrleute aus der Verbandsgemeinde Hauenstein im Katastrophengebiet an der Ahr. Was die Kameraden in der Nacht der Flut und an den Tagen danach erlebt haben, lässt sie nicht mehr los. Die Gerüche, die Erinnerungen an dramatische Ereignisse, das Leid der Menschen. Aber auch die große Dankbarkeit, die ihnen begegnete.

„Dieser Geruch.“ Trocknender Schlamm, vermischt mit Öl, Fäkalien, Pflanzenschutzmittel. Den haben sie in der Nase. Sie riechen ihn teilweise noch an ihren Stiefeln. „Diese