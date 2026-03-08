Die PTI Generalplanung in Lemberg ist dort gefragt, wo Energiewende konkret wird: bei Bauanträgen, Trassen und Infrastruktur. Selbst die Hauptstadt gehört zu ihren Kunden.

Das Lemberger Unternehmen kommt nicht nativ aus dem Energiesektor. Die PTI plant seit Jahrzehnten Produktions- und Laborgebäude in der Industrie, Fabrikgebäude, „auch mal ein Verwaltungs- und Bürogebäude“, erzählt Geschäftsführer Andreas Albert. Das Ingenieur- und Architekturbüro ist vor etwa 25 Jahren durch einen Zusammenschluss entstanden. Albert, heute einer von zwei Geschäftsführern, beschreibt die Tragwerks- und Objektplanung als Kernkompetenzen. Letzteres ist das, was man landläufig unter Architektenleistungen versteht. Dazu kommen die Planung von Brand- und Gewässerschutz. „Wir machen viel für Industrie und Konzerne. Hier bewegen wir uns hier in einer Nische, in der es in Deutschland mit unserem Portfolio maximal zwei Handvoll Mitstreiter gibt“, erklärt Albert.

Kunden aus der Industrie sind zum Beispiel die pfälzische BASF und eine sächsische Firma, die weltweit Chemie- und Produktionsanlagen plant. „Darin haben wir jahrzehntelanges Know-how“, sagt der Geschäftsführer. Auch das große Chemie-Unternehmen Evonic aus Essen nennt Albert als Kunde der Lemberger Firma. Allerdings fehle es durch die Schwäche der deutschen Industrie derzeit an großen Aufträgen. Das hänge auch mit dem unsicheren politischen Rahmen zusammen.

Von Industrie zum Netzumbau

Am deutschen Energienetz arbeiten die Lemberger inzwischen mit. In den vergangenen anderthalb Jahren hat das Unternehmen einige Netzbetreiber als Kunden gewonnen, erzählt der Geschäftsführer. Für diese plant die PTI zum Beispiel Umspannwerke und Trassen. Dieser Bereich weg von der klassischen Industrie hin zum Netzumbau habe sich stark entwickelt. „Dabei geht es vor allem um Energieverteilung.“ Windenergie aus der Nordsee etwa muss in den Süden gebracht werden.

Im Energiesektor bedienen sich auch Stadtwerke der PTI. So habe das südwestpfälzische Unternehmen seit einem halben Jahr einen Rahmenvertrag mit der Berliner Energie- und Wärme-BEW, die auf dekarbonisierte Fernwärme setzt. Dazu müssen laut Albert Gebäude und Trassen umgebaut werden. „Ein Großteil der Modernisierung der Fernwärme der Hauptstadt wird aus der Südwestpfalz geplant – zumindest was den Bau angeht.“

Lemberg plant für Regionen in ganz Deutschland

Derzeit suchten viele Stadtwerke deutschlandweit nach Planern, um die Energiewende zu schaffen. „Wir sind nur 30 Leute, aber wir kriegen schon was hin“, meint Albert. Digitale Medien erleichterten die Arbeit: Zwar müsse man sich immer noch die Lage vor Ort anschauen, doch viele Absprachen im Vorfeld könnten per Videokonferenz erledigt werden. Eine befreundete Firma aus dem Saarland scanne vor Ort die Gebäude, die dann nachmodelliert würden, sodass die eigentlichen Planungen am Rechner in der Südwestpfalz erledigt werden.

Bei Windkraftanlagen plant das Ingenieurbüro nicht die Windräder selbst, sondern „alles, was in der Erde ist und was Sie in der Fläche sehen“, erklärt Albert. Dabei geht es zum Beispiel um Trassen, Gräben und Schotterstraßen. „Wir schaffen die Infrastruktur.“

Die Anzahl von Projekten im Ausland habe sich in den vergangenen Jahren stark verringert. Albert vermutet, dass viele inzwischen eigene Kapazitäten aufgebaut haben und nicht mehr auf Ingenieurleistungen aus Deutschland angewiesen sind. „Wenn Sie an die Energiewende denken, haben wir in Deutschland und Europa genug Arbeit.“ Die Auslastung der Firma sei gut, die Branchen hätten sich aber verschoben. Albert spricht von einem Umsatz von 2,5 Millionen. „Tendenz eher steigend, weil unsere Leistung mittlerweile so rar ist, dass auch vernünftige Honorare und Stundenlöhne gezahlt werden.“ Lemberg bleibe der richtige Standort für sein Unternehmen.

Kein Nachwuchsmangel durch Eigeninitiative

Albert und der zweite Geschäftsführer Heinz-Werner Schwarz führen aktuell 32 Mitarbeiter, Azubis und kooperative Studenten aus Architektur und Ingenieurwesen eingerechnet. Ungefähr 40 Prozent der Mannschaft seien Frauen. Die Quote habe sich in den vergangenen Jahren zugunsten der Frauen verschoben. „Wir haben ein sehr junges Team“, meint Albert. Kürzlich habe jemand errechnet, dass das Durchschnittsalter bei PTI 37 Jahre beträgt.

Über Nachwuchsmangel müsse die PTI nicht klagen, weil das Unternehmen seine eigenen Leute ausbildet. Anders als früher, wo Nachwuchskräfte erst nach der Uni als ausgebildete Ingenieure in den Betrieb einstiegen, setzt die PTI heute darauf, junge Leute schon während des Studiums zu begleiten. „Dafür muss man im Landkreis Südwestpfalz, in Zweibrücken und Pirmasens bekannt sein. Die jungen Leute müssen wissen, dass es einen gibt.“

Büro oder Homeoffice: „Das sind erwachsene Leute“

Die PTI stellt es ihren Mitarbeitern frei, ob sie ihre Arbeit zu Hause oder im Büro erledigen. Albert hat keine Angst, dass seine Leute im Homeoffice faulenzen: „Das sind alles erwachsene Leute. Die übernehmen Verantwortung in den Schulen ihrer Kinder, in Vereinen, teilweise in Gemeinderäten – und denen soll ich vorschreiben, dass sie zwei Tage die Woche bei uns im Büro arbeiten müssen? Mir ist völlig egal, wo sie ihre Arbeit machen.“ Dass das Pensum geschafft wird, stelle er daran fest, dass Dinge erledigt und Projekte abgehakt werden. Organisieren könnten sich seine Mitarbeiter selbst.