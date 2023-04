Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Digitalisierung – insbesondere in den Schulen - schreitet voran und macht auch vor dem Sportunterricht nicht halt. Der Grundschule Dellfeld kommt dabei möglicherweise eine Vorreiterrolle zu. Was sich hinter dem Projekt verbirgt, was die Turnhallensanierung damit zu tun hat und warum der Verbandsbürgermeister anfangs sehr skeptisch war, das wird am Dienstagabend diskutiert.

„Ich war, zugegeben, sehr skeptisch.“ Björn Bernhard (CDU), selbst passionierter Fußballer und Vater, konnte sich anfangs nicht vorstellen, wie sich Sportunterricht digital aufpeppen