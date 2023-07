Eine gute Apfelernte wäre eigentlich zu erwarten, aber die Trockenheit macht Probleme. Bei Mirabellen und Zwetschgen sieht es dieses Jahr wohl traurig aus. Und wo noch?

Die Kirschen sind fast schon abgeerntet. Von einer zufriedenstellenden bis teilweise guten Ernte spricht der erfahrene Obstbauer Michael Höh aus Herschberg. Als Vorstandsmitglied im südwestpfälzischen Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine bekommt er reichlich Rückmeldungen darüber, was auf den Obstbäumen im Landkreis gedeiht. So hätten die etwas später blühenden Kirschbäume noch vom längst nicht idealen Frühjahrswetter profitiert. Dort gab es regenfreie Tage und wärmere Temperaturen, sodass die Bienen, Hummeln und der Wind für die gewünscht intensive Bestäubung sorgen konnten. Zum Frühjahrsbeginn war es anhaltend regnerisch und winterlich kalt, berichtet Höh. Viele haben das inzwischen schon vergessen. In dieser Phase sind keine Bienen geflogen: daher haben die Obstbäume, die damals blühten, jetzt kaum Fruchtbehang.

Auf dem Kirschbaum von Finn Burgards Großeltern sah es lange Zeit nach einer Missernte aus, weil zwischen den grünen Blättern nur wenige Fruchtansätze sprossen. Bei der beginnenden Rotfärbung zum Reifezeitpunkt hin war der Baum aber doch nicht ganz leer. Zwar blühte er an kühlen und feuchten Tagen, sodass man Bienen und Hummeln in den Blüten zählen konnte. Die doch noch vorhandenen Kirschen waren wegen der schwächeren Anzahl umso kräftiger entwickelt.

Mirabellen sind ein Totalausfall

Enttäuscht sind Hildegard und Albert Westrich aus Schmitshausen. Denn auf ihren Bäumen haben die Stare derart gründlich Ernte gehalten, dass die Westrichs keine Leiter mehr aufstellen mussten. Kaum hatten die Kirschen einen Rotton, fielen die Stare mit viel Geschrei im Baum ein. Tagelang, unterstützt von den Amseln. Die verbliebenen Kirschen hatten so starke Pickspuren, dass sie nicht mehr zu verwerten waren.

Apfelbäume sind bis zur Ernte auf Regen angewiesen. Foto: Willi Hack

Die Mirabellen sind ein Totalausfall. Was Michael Höh in seinen Obstanlagen feststellen musste, bestätigen ihm die umliegenden Obst- und Gartenbauvereine. Nur vereinzelt gebe es Bäume, an denen die Mirabellen jetzt gelb werden. Fast genauso schlecht sieht es bei den Zwetschgen aus, bei denen das schlechte Wetter im Frühjahr den Ausschlag gab.

Banger Blick auf die Qualität der Äpfel

Eine gute Ernte würde sich eigentlich bei den Äpfeln abzeichnen. Der Behang ist fast überall üppig. Deshalb hat Höh die Anzahl der Früchte in seinen Bäumen ausgedünnt, damit die noch hängenden Äpfel kräftiger werden. Doch den Obstbäumen mache die Trockenheit zu schaffen. Bleibt der Regen weiter aus, wird das Wachstum der Früchte so stark ausgebremst, dass es keine sogenannte A-Qualität mehr gibt. Der Obstbauer befürchtet sogar, dass die Bäume aus Wassermangel die Versorgung der Früchte einstellen müssen. Dann wird die Ernte im Herbst unbefriedigend.

Trotz Behandlung kann der Schorfbefall bei den Äpfeln nicht verhindert werden. Hinzu kommt der Apfelwickler, der kleine Löcher in die Äpfel bohrt und Fraßgänge hinterlässt. Dieses Jahr fällt auch die Apfelgespinstmotte auf, die ein Gespinst für die Raupen webt, sodass die Blätter braun werden und absterben.

Bäume voller Nüsse. Foto: Willi Hack

Dem Klimawandel kann man im Obstanbau wenig entgegensetzen. Nur die umstrittene, ökologisch bedenkliche Bewässerung der Bäume bringt noch ein vernünftiges Ernteergebnis, sagt Höh. Das könne aber keine dauerhafte Zukunftslösung sein, denn kostbares Trinkwasser wird für diesen Zweck nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch die Rentabilität werde eine Grenze setzen.

Birnen und Nüsse

Gut könnte die Birnenernte werden. Die Bäume lassen einen hohen Ertrag erkennen, aber alles wird von einem möglichst normalen Wetter abhängen. So sieht es auch der Winterbacher Imker Jürgen Wolf, dessen Bienen in seiner Obstanlage bei Niederhausen stehen. Auf den umgebenden Streuobstwiesen könnten seine Bienen für genug Bestäubung sorgen, aber sie brauchen dafür richtiges Flugwetter. Das gab es dieses Jahr wieder zu wenig, klagt Wolf. Die starke Erwärmung und der ständige durstige Wind saugen das Erdreich seit Wochen aus; es herrscht Wassernot. Wolf fürchtet daher um den Ertrag bei Obstbäumen, Mais, Grumbeere und sogar beim Getreide.

Starken Behang haben wieder die Nussbäume. Doch auch hier stehen bis zur Ernte im Herbst noch viele Wochen der Ungewissheit ins Haus.