Die Ausbaupläne des Reifenberger Kindergartens werden abgeändert: Einstimmig entschied sich der Rat in seiner Sitzung am Donnerstagabend für eine Bauweise, die nicht nur deutlich billiger ist, sondern auch viel schneller.

Für den Ausbau des Kindergartens standen eine konventionelle und die sogenannte Modulbauweise mit vorgefertigten Teilen zur Diskussion. Beide unterscheiden sich enorm im Preis: Die konventionelle Bauweise würde laut Kostenschätzung rund 800.000 Euro kosten. Die Modulbauweise kostet hingegen um die 450.000 Euro.

Wie so eine Modulbauweise aussehen könnte, das haben sich die Reifenberger in Münchweiler, Weselberg und Windsberg angeschaut. Das Ergebnis: Die Bauweise sei für den Kindergarten passend, die Module könnten schnell geliefert werden. Münchweiler etwa, so Zimmer, habe innerhalb weniger Monate den Kindergarten in Modulbauweise fertiggestellt. Das könnte Reifenberg in die Karten spielen. Denn der Kindergartenanbau soll schnellstmöglich fertig werden, am besten bis Sommer kommenden Jahres. Generell ist der Zeitplan eng gestrickt, bereits bis zum 15. März sollen sämtliche Pläne und der Bauantrag vorliegen, die Verbandsgemeinde soll dann bis 30. April sämtliche Zuschussanträge ausarbeiten.

Auch ein Anbieter aus Weselberg

Fünf Hersteller für Modulbauweisen hat Bürgermeister Zimmer angeschrieben, drei gaben ein schriftliches Angebot, eine ein mündliches. Die Firma Containerland aus Freiburg etwa sagte mündlich Kosten von 480.000 Euro zu – inklusive Mehrwertsteuer, Planung, Statik und Co. Auch die Firma Container Rent aus Weselberg gab ein Angebot ab, Kosten: rund 410.000 Euro. „Als Bedingungen habe ich den Anbietern vorgeben, dass die Firmen sich an dem Inhalt der Machbarkeitsstudie und den Entwürfen orientieren sollen. Alle Planungskosten in der Kostenschätzung sollen enthalten sein und auch alle sonstigen Leistungen bis zu einem schlüsselfertigen Bau“, so Zimmer.

Nun da der Rat der Modulbauweise zustimmte, wird der Bürgermeister mit den Firmen reden. Ebenso soll über die Finanzierung des Ausbaus diskutiert werden, Land und Kreis geben maximal 256.000 Euro dazu, der Förderbetrag kann sich jedoch verringern, wenn weniger U2-Plätze entstehen. Zimmer, der Förderantrage als sein „Steckenpferd“ bezeichnet, will jedoch auch andere Förderprogramme ins Boot holen, etwa, weil der bestehende Kindergarten ebenfalls saniert werden soll. So gibt es etwa Geld, wenn die alte Ölheizung gegen ein neues, klimafreundlicheres Gerät ausgetauscht wird.