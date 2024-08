Die Eltern des am 1. Juni 1894 in Merzalben geborenen Karl Ernst waren Joseph und Magdalena Emanuel Ernst. Hier in seiner Heimatgemeinde besuchte er die Schule. 20 Jahre später wanderte der junge Mann in die USA aus.

Der Ausbildung zum Priester unterzog sich Karl Ernst am Trinity College in Sioux City (Iowa) und am Salvatorian Seminary in Sanct Nazianz (Wisconsin). Auch studierte der ehemalige Merzalber am Sanct Paul Seminary