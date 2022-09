Es gibt einen neuen Verein in Leimen, der Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaft mit Vereinssitz im Dorfcafé im Freizeitpark. Geplant hatten das Gründerinnen Diana Dahler, Michaela Lahner und Tanja Alt-Skavaridlo aber eigentlich nicht.

Eigentlich war es nicht das Ansinnen der drei unternehmungslustigen Frauen, einen Verein aus der Taufe zu heben. Aber, ihre Idee, die kleine Gaststätte im Freizeitpark als Jungunternehmerinnen wiederzubeleben und zu führen, entwickelte sich schwieriger als gedacht. Sie haben, sagt Diana Dahler im RHEINPFALZ-Gespräch, sehr viele Vorschriften beachten müssen, denen ein Verein nicht unterliegen würde. Um alle Hürden zu überwinden, hätten sie dann den Ratschlag befolgt, einen Verein zu gründen. Die Ursprungsidee, wieder Leben in den Leimener Freizeitpark zu bringen, nicht begraben, betont Dahler.

Also gründeten die Frauen mit anderen Gleichgesinnten – vor allem Familienmitgliedern – den Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaft. Vorsitzende ist Tanja Alt-Skavaridlo, Stellvertreterin Diana Dahler und Kassenwartin Michaela Lahner. Momentan zählt der junge Verein zwölf Mitglieder. Eigentlich seien das bereits genug Mitglieder, meint Diana Dahler mit Blick auf die familiäre Besetzung. Jede der Frauen habe privates Geld in die Renovierung und in die teilweise Neuausstattung des Cafés gesteckt. „Alles, was angeschafft wurde, ist aus den persönlichen Schatullen bezahlt worden.“

Schaukeln statt normale Sitze

Vor dem Sommer wurden sechs massive Holztischgarnituren im Außenbereich aufgestellt. Zwei davon sind ein besonderer Hingucker, denn anstatt auf einer Bank zu sitzen, sind jeweils vier Schaukeln rund um den Tisch als schwingende Sitzplätze eingehängt. Damit, mit der Gestaltung der Außenanlage und dem Kauf diverser Elektrogeräte und Geschirr haben sie mittlerweile um die 40.000 Euro investiert, verdeutlichen Michaela Lahner und Diana Dahler.

Als Verein besteht nur die Möglichkeit, Kuchenspenden zu verkaufen: „Wir backen alle Kuchen selbst“), sagen sie stolz. Alle Kurse, die zum Führen eines Gastronomiebetriebs erforderlich sind , seien absolviert worden; Diana Dahler hat zudem noch eine Lizenz für den Alkoholausschank erworben, damit auch alles seine Richtigkeit hat. „Alle Kursgebühren wurden von uns bezahlt“, betonen die Dorfcaféfrauen.

Minigolfplatz soll attraktiver werden

Gefreut haben sie sich darüber, dass die Gemeindearbeiter die angrenzende Minigolfanlage wieder auf Vordermann gebracht haben. Mittig in der Anlage wurde ein Bouleplatz angelegt. Der soll aber später einen anderen Platz im Freizeitpark finden. Im kommenden Jahr will man die Ausstattung des Minigolfplatzes auf den neuesten Stand bringen, um ihn attraktiver zu machen.

Mit Blick auf die stark gestiegenen Energiepreise verdeutlichen die Frauen, dass die Einnahmen aus dem Dorfcafé etwa für den Kauf von Pellets verwendet würden. „Unsere Kosten und Investitionen sind und werden von den Einnahmen natürlich noch nicht gedeckt“, sagen Lahner und Dahler, „obwohl man im Dorf meint, wir würden uns reich verdienen“, ergänzen sie und schütteln die Köpfe. Ihr Arbeitseinsatz sei ehrenamtlich und diene der Förderung der Dorfgemeinschaft, das alleine stehe im Vordergrund. „Wir machen das gerne, sind mit Herz und mit Seele dabei, sonst hätten wir gar nicht anfangen müssen,“ betonen die Frauen.

Info

Das Dorfcafé ist jetzt fast ein Jahr alt. Es bietet einige Aktionen an. Am Samstag, 17. September, gibt es neuen Wein und Zwiebelkuchen. Zu allen Veranstaltungen muss man sich anmelden, damit entsprechend kalkuliert werden kann. Das Dorfcafé ist außer montags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Bei Veranstaltungen können die Öffnungszeiten ausgedehnt werden.