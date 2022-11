„Einfach klasse Gerhard!“ So kommentierte Trulbens Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld die jüngste Aktion von Gerhard Cölsch. Der rege Rentner aus der Hollerdellstraße hatte eine Idee und diese nach kurzer Rücksprache mit dem Ortsbürgermeister ruckzuck in die Tat umgesetzt.

In Trulben wird der gemeindliche Spielplatz auf Vordermann gebracht. Die alte Umzäunung, die aus Palisaden bestand, wurde entfernt. Cölsch sah das, hatte eine Idee, was man da Neues draus machen kann. Upcycling nennt sich das auf Neudeutsch. Hatzfeld war sofort „Feuer und Flamme“ und sicherte die Unterstützung zu.

Gemeindearbeiter Michael Pfeifer fuhr einige der ausrangierten Pfosten zu Cölsch, der sein Werk begann. Erst bearbeitete er die Palisaden, dann strich er sie rot. Was kann man wohl aus roten runden Holzpfosten machen? Kerzen. Dafür fehlten Cölsch noch Dochte, Halterungen und Flammen. Vom einheimischen Schweißfachbetrieb Hartmut Knerr erhielt Cölsch kostenlos Eisenstücke in den Stärken acht und zwölf, die er als Halterungen und als Dochte verwendete. Die Flammen sägte er aus Holz aus, ölte sie und setzte sie auf die Eisendochte. In seinem Vorrat fanden sich noch sechs Wachssterne, mit denen Cölsch die Kerzen verzieren wollte. Weil er aber acht Kerzen gebaut hatte, fehlten noch zwei Sterne. Die steuerte dann Liesel Hartmann bei.

Eine Woche vor dem ersten Advent wurde Cölsch wieder bei Hatzfeld vorstellig, um sein Werk zu präsentieren. Zweimal vier Kerzen, wie man sie vom Adventskranz kennt, noch dazu in unterschiedlichen Größen, hatte Cölsch gebaut. Das erste Viererkerzenensemble stellte er am Ortseingang aus Richtung Eppenbrunn auf der Verkehrsinsel auf. Das zweite steht im Einmündungsbereich der Straße Im Brühl und der Hofstraße.

Hatzfeld war begeistert. „Vielen Dank an unseren Gerhard Cölsch, der sich mit seinem Kunstschaffen abermals für die Allgemeinheit eingebracht hat. Er hat nicht nur die Arbeiten durchgeführt, sondern auch Farben und andere Materialien selbst bezahlt“, würdigte er das Engagement des Rentners. Cölsch hat die Kerzen der Gemeinde geschenkt. Laut Hatzfeld sollen sie nach Weihnachten abgebaut und im Bauhof für das nächste Jahr aufbewahrt werden. Verbandsbürgermeister Klaus Weber, der am Freitagabend zum Jahresabschluss der Feuerwehr in Trulben war, waren die Kerzen am Ortseingang aufgefallen. „Gerhard Cölschs Adventskerzen zeugen von einer intakten Dorfgemeinschaft und werten zugleich zur Adventszeit Trulbens beide Ortseingänge auf“, sagte er.

Zumindest symbolisch bringen die acht Kerzen nun etwas Licht in die dunklen Tage.