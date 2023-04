Mit 6:1 Stimmen hat der Gemeinderat Biedershausen der Firma Unsere Grüne Glasfaser (UGG) den Zuschlag zum Glasfaser-Ausbau im Ort erteilt.

Außerdem wird der Biedershauser Gemeindewald künftig naturnah bewirtschaftet: Dafür winken Fördergelder aus dem Bundesprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“.

Alle 31 Hektar Gemeindewald werden künftig klimaangepasst gemanagt. „Wir haben alles aus dem Förderprogramm mitgenommen, was uns angeboten wurde. Auch die Stilllegung. Dadurch kommen wir auf ein Zusatzeinkommen von 100 Euro pro Hektar jährlich“, erklärt Ortsbürgermeister Christian Bühler den einstimmigen Ratsbeschluss gegenüber der RHEINPFALZ. Der Brennholz-Einschlag werde dadurch nicht beeinträchtigt. Im Wald gebe es Ecken, die für Revierförster Hermann Gries schlecht erreichbar seien und in denen der Forst noch nie etwas gemacht habe. Nun könne sich die Natur im Wald 20 Jahre lang ohne menschliches Zutun in Ruhe entwickeln.

Glasfaser: Ja bei einer Gegenstimme

Nicht jeder in Biedershausen befürwortet den Ausbau mit schnellem Internet. 70 Prozent der Bürger hatten sich in einer Umfrage dafür ausgesprochen. Nun hat der Rat am Mittwochabend bei einer Gegenstimme der vom Kreis Südwestpfalz geforderten Absichtserklärung zugestimmt.