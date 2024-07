Bei der Wahl zum Verbandsgemeinderat Hauenstein ist die WG Hääschde zum ersten Mal angetreten und erhielt auf Anhieb 24,8 Prozent der Stimmen. Wie die CDU (26,3 Prozent) verfügt sie im neuen Rat über sechs Sitze. Für die Mehrheit im 24 Mitglieder zählenden Rat sind 13 Sitze erforderlich. „Wir sind bewusst in der Verbandsgemeinde angetreten, weil wir mitgestalten wollen“, sagt Patrick Stöbener. Er gehört neben Ulrich Schöffel, Steffen Mellein, Timo Pust, Carmen Kämmerer und Alexander Scheib für die WG Hääschde dem Verbandsgemeinderat an. Was für die Ortsgemeinde gelte, das könne man auch auf der VG-Ebene anwenden: Was ist für die VG gut, was ist neben der Erfüllung der Pflichtaufgaben noch möglich, die VG soll vorankommen. Im Wahlkampf habe die WG in der Verbandsgemeinde Präsenz gezeigt, betonte Timo Pust. Gerne hätte er mehr als zwei Nicht-Hauensteiner als Bewerber auf der Liste gehabt. „Es laufen Gespräche, aber es geht ja um mehr Akteure als in der Ortsgemeinde“, bemerkte er. Sollte sich eine Koalition bilden lassen, dann wolle die WG Hääschde gerne mitreden. „Mit sechs Leuten kommt ein anderer Wind rein“, sagt Stöbener. „Opposition können wir, alles andere trauen wir uns auch zu“, ergänzt er mit Blick auf die Perspektive.