Da die kommunale Kindertagesstätte St. Elisabeth eine große Nachfrage hat und ein Neubau sinnvoller erschien, erhält sie diesen oberhalb des Schulzentrums. Im September 2017 wurde das vom Stadtrat beschlossen, im Frühjahr 2020 war Baubeginn. Für Anfang des Jahres 2022 ist die Eröffnung geplant.

Mit dem Neubau soll die Kita auch einen neuen Namen erhalten. Diesen will man durch einen Wettbewerb samt Gewinnen innerhalb der Bevölkerung finden. Die Bürger sind dabei aufgerufen, Namensvorschläge abzugeben. Vor allem Kinder können ihre Ideen einbringen. Wie die Kita-Leiterin Doris Keller und Stadtbürgermeister Holger Zwick gemeinsam mitteilten, könne man sich einen Namen mit einem Bezug zu den Attraktionen der Stadt Dahn oder zur Region vorstellen.

„Wir haben viele Burgen und Felsen in unserem Wald; vielleicht passt davon etwas gut zu uns“, sagte Keller. Holger Zwick nannte als mögliche Bezugspunkte auch Wanderwege oder die Fabeltiere Elwetritsche. Anregungen zu einem möglichen Namen geben die beiden auf dem You-Tube-Kanal der Kita. Vorschläge können bis zum 31. Oktober eingereicht werden, per E-Mail an stadt@dahn.de oder direkt bei der Stadt Dahn, Schulstraße 29.