Der Hääschdner Keschdemarkt, der älteste der Pfalz, wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Aber das Ereignis, das traditionell am 3. Oktobersonntag stattfindet, soll 2020 nicht sang- und klanglos ad acta gelegt werden. Deshalb rufen das Touris-Info-Zentrum Pfälzerwald, die Urlaubsregion Hauenstein und der Luftkurort Hauenstein als Ersatz zu einem Fotowettbewerb rund um die „Krone der Keschdewoch“ auf. Gesucht wird das schönste Foto aus 20 Jahren Keschdemarkt. Die Fotos können bis zum 15. November per E-Mail an tourismus@hauenstein.rlp.de eingereicht werden. Die Bilder sollen mit Name, Vorname, Adresse, dem Jahr der Aufnahme sowie dem Einverständnis zur Veröffentlichung versehen sein.

Die drei besten Fotos werden von einer Jury ausgezeichnet und mit „köstlichen Keschdegewinnen“ prämiert. Alle eingereichten Fotos sollen beim Keschdemarkt 2021 ausgestellt werden, der dann hoffentlich wieder stattfinden kann. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 06392/9233380.